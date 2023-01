Sicurezza stradale, l’associazione “Sonia Tosi” incontra gli studenti piacentini: evento al Politeama.

Mercoledì 25 gennaio, alle ore 9, presso il Cinema Teatro Politeama a Piacenza si terrà l’incontro rivolto agli allievi del triennio delle Scuole secondarie superiori di Piacenza e Provincia, seconda fase del concorso/progetto dell’Associazione Sonia Tosi “Sulla strada giusta”.

Il concorso/progetto ha il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia Romagna, della Provincia di Piacenza, del Comune di Piacenza, dell’Automobile Club Piacenza, dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale, e la collaborazione della Polizia di Stato.

Durante l’incontro, dopo la visione in aula del docu-film di Luca Pagliari “Ogni Giorno”, ricordo di Francesco Saccinto, travolto e ucciso da un ubriaco al volante di un furgone nel 2013, i ragazzi potranno discutere ed ascoltare testimonianze da parte di familiari e associazioni di vittime di incidenti stradali, Polizia Stradale, Medici e Legali con approfondimenti legati alle tematiche dell’incidentalità e della mortalità stradale.

L’incontro, che sarà trasmesso in streaming sul canale you tube dell’associazione Sonia Tosi, vedrà la partecipazione di 32 classi degli istituti superiori piacentini, con circa 600 allievi coinvolti.

Ecco gli Istituti partecipanti:

• Liceo “Melchiorre Gioia”

• Istituto Paritario “G. Marconi”

• Liceo Scientifico “L. Respighi”

• ITE “G.D. Romagnosi”

• Istituto Professionale “A. Casali”

• I.T.S.C.G. “A. Tramello”

• Liceo Artistico “B. Cassinari”

• Liceo Statale “G.M. Colombini”

• Istituto Statale “G. Raineri – G. Marcora”

• ISI “G. Marconi – L. Da Vinci”

La fase successiva di “Sulla strada giusta” sarà la realizzazione, da parte delle classi partecipanti al concorso, di tre “prodotti”: una Grafic Novel o fiaba illustrata (il prodotto vincitore sarà stampato e diffuso in Scuole e Biblioteche), uno Spot “pubblicità progresso” sulla prevenzione dell’incidentalità stradale (lo spot vincente sarà proiettato in tutti gli Istituti partecipanti e diffuso anche attraverso tv locali, social) e un Manufatto artistico (il manufatto vincitore sarà posizionato in un significativo contesto cittadino). In occasione della Giornata Europea della sicurezza stradale, il 6 maggio 2023, avverranno le premiazioni.