Volontariato in Onda, focus sul Servizio Civile: Opportunità per mettersi a servizio della comunità – AUDIO

Volontariato in Onda, focus sul Servizio Civile: Opportunità per mettersi a servizio della comunità. L’argomento è stato sviluppato a Radio Sound nell’appuntamento quindicinale realizzato in collaborazione con Csv Emilia – Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

Il bando di selezione è rivolto ai ragazzi dai 18 ai 28 anni compiuti. Le domande vanno presentate, esclusivamente online tramite SPID, entro il 10 febbraio 2023 ore 14:00.

E’ una palestra – spiega Valentina Porcu operatrice dello sportello del Co.Pr.E.S.C. Piacenza (Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile di Piacenza). Forse una delle poche opportunità rimaste ai giovani per “allenarsi” se vogliamo usare la metafora sportiva. In particolare perché i ragazzi possono mettersi in gioco. Come? Sperimentandosi rispetto a delle attività che magari non hanno mai svolto. Oppure possono sviluppare ancora di più alcune competenze e capacità che hanno già acquisito.

I piacentini sono interessati al tema?

Sicuramente c’è ancora tanto lavoro da fare perché questa possibilità è ancora poco conosciuta. Infatti come coordinamento lavoriamo molto sulla promozione e sensibilizzazione sul tema del Servizio Civile Universale. Poi puntiamo su argomenti importanti come la cittadinanza attiva, la partecipazione e l’associazionismo.

Come fare la domanda?

Andando sul sito “Bando per la selezione di operatori volontari”. La domanda si può presentare esclusivamente online tramite Spid.

Volontariato in Onda, focus sul Servizio Civile: AUDIO

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE A PIACENZA

Sono n° 106 i posti disponibili sul territorio provinciale di Piacenza negli enti soci del nostro Coordinamento:

-Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio con la cooperativa Casa del Fanciullo;

-Consorzio Sol.Co. Piacenza con le cooperative Co.Te.Pi., Eureka, L’Arco, Sfinge, Associazione La Ricerca;

-CSV Emilia sede territoriale di Piacenza con le associazioni di volontariato A.FA.DI., AGAPE, A.I.A.S., AUSER Piacenza, AVIS Provinciale, Oltre l’autismo, e con gli Enti Comune di Alseno, Comune di Bobbio, Comune di Borgonovo Val Tidone, Comune di Cadeo, Comune di Caorso, Comune di Castel San Giovanni, Comune di Castelvetro, Comune di Cortemaggiore, Comune di Fiorenzuola, Comune di Gossolengo, Comune di Gragnano Trebbiense, Comune di Piacenza, Comune di Pontenure, Unione Montana Alta Val Nure (Comuni di Bettola, Farini, Ponte dell’Olio), Kairos Servizi Educativi, CPIA, Scuola Dante-Carducci, Fondazione San Benedetto.

-FISM Bologna con le sue scuole, Scuola dell’infanzia Beata Vergine Addolorata di San Nicolò di Rottofreno, Scuola dell’infanzia paritaria Preziosissimo Sangue di Piacenza.

LA PROMOZIONE DEL Co.Pr.E.S.C. DI PIACENZA

Il Coordinamento Provinciale Enti di Servizio Civile di Piacenza promuove il Bando di selezione del Servizio Civile Universale, che fornisce la possibilità ai giovani tra i 18 e i 28 anni compiuti di dedicare 12 mesi alla solidarietà intesa come impegno in un progetto utile alla comunità. Gli ambiti in cui i giovani possono impegnarsi prestando il loro servizio sono l’assistenza, l’agricoltura sociale, la tutela del patrimonio storico-artistico-culturale, l’educazione e promozione culturale, settori che trovano espressione nel nostro territorio grazie alle realtà specifiche di intervento degli enti.

La programmazione dei progetti di Servizio Civile segue il filone delle attività volte ad educare la comunità alla cittadinanza globale, promuovendo azioni concrete per un futuro sostenibile. Vuole inoltre rafforzare l’attivismo e la consapevolezza sociale, attraverso azioni di sensibilizzazione e di conoscenza delle realtà locali, quale motore propulsivo del cambiamento, in un’ottica di vicinanza al cittadino, spesso quello più fragile e vulnerabile.

All’interno di alcuni progetti approvati sono riservati posti anche ai giovani con minori opportunità (giovani in condizione di difficoltà economica/bassa scolarizzazione/disabilità). I posti riservati sottolineano la possibilità rivolta a tutti di accedere alle opportunità offerte dal servizio civile, promuovendo il principio di uguaglianza formale e sostanziale dei giovani nell’inserirsi come parte attiva di un percorso verso il protagonismo personale e sociale. Inoltre l’elevato numero di posti a disposizione – ben 106 quelli finanziati nei diversi progetti dei quattro enti capofila – offre ampie e svariate opportunità.

È grazie all’adesione dei giovani e al loro slancio vitale, al volersi mettere al servizio della comunità in maniera volontaria, cosciente e consapevole, che si può ottenere quel cambiamento che è non solo personale, ma soprattutto sociale, per vincere sfide che sembrano impossibili.