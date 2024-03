Ciclismo – Per la Bft Burzoni VO2 Team Pink prima gara Donne Open del 2024

Prima corsa Donne Open dell’anno per la Bft Burzoni VO2 Team Pink, di scena domani (domenica) a Buttrio, in provincia di Udine, con la propria formazione Donne Juniores. Il via è previsto alle 14 con 97 chilometri da percorrere.

La formazione diretta da Stefano Peiretti eVittorio Affaticati schiererà sette “panterine”. Anita Baima, Marisol Dalla Pietà (nona domenica scorsa nell’appuntamento internazionale di Cittiglio), Linda Ferrari, Eleonora La Bella, Linda Sanarini (vincitrice a Volta Mantovana), Asia Sgaravato (seconda a Nonantola) e Giorgia Tagliavini.

“La corsa vedrà un circuito pianeggiante da ripetere nove volte oltre a un giro che comprende la salita al castello di Buttrio, Gpm di giornata. E’ la prima corsa Open del 2024, speriamo di aver recuperato al 100% tutte le ragazze che domenica a Cittiglio sono state vittime di cadute per poter affrontare al meglio una gara che sicuramente diventerà dura nel suo svolgimento”.