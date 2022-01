Laura Contardi il 24 gennaio ospite del progetto “V.I.P.”, incontri con piacentini illustri per il pubblico della terza età.

Prosegue il progetto “V.I.P. – Very Important Piasintein”, organizzato dall’ufficio Attività Socio-Ricreative e rivolto al pubblico della terza età: un ciclo di incontri – a ingresso gratuito, ma con obbligo di prenotazione – con personalità note, figure illustri e riconosciute nel proprio settore di riferimento, che hanno dato lustro al territorio e portato al di fuori dei confini provinciali il nome di Piacenza.

Dopo l’incontro di metà dicembre col Maestro Franco Bagutti, lunedì 24 gennaio alle 10.30, sempre nella cornice del Salone Pierluigi a Palazzo Farnese, a raccontare di sé e a dialogare con il pubblico sarà Laura Contardi, Maître Principale del Corpo di Ballo della Scala di Milano. Sarà l’occasione per ripercorrere – anche grazie a foto e brevi filmati particolarmente significativi – la straordinaria esperienza ai vertici della danza internazionale di Laura Contardi e le principali tappe del suo percorso professionale e artistico.

Formatasi nella nostra città, all’Accademia di danza “Domenichino da Piacenza” diretta in quegli anni da Giuseppina Campolonghi, dopo aver vinto il “Gran Prix de Losanna” si perfeziona presso il Boston Ballet e studia al Conservatoire de Paris, dove vince il 1° premio. In seguito entra e si diploma alla Scuola dell’Operà de Paris, per poi vincere il concorso ed entrare nella compagnia dell’Operà de Paris. Prima Ballerina nel 1988 sotto la direzione di Peter Schaufuss al London Festival Ballet, negli anni successivi, Laura Contardi danza nelle più prestigiose compagnie internazionali (Boston Ballet, Balletto di Monte Carlo, Deutsche Oper di Berlino, English National Ballet, Ater Balletto, Semperoper di Dresda, Leipzig Ballet, Hamburg Ballet, Basler Ballet, Queen Land Ballet, Bolschoi Ballet) avendo inoltre l’occasione di collaborare con stelle di prima grandezza, tra le quali Carla Fracci. Ospite dei Teatri di tutto il mondo, del suo vastissimo repertorio – classico, neoclassico e contemporaneo – fanno parte balletti quali Giselle, La Bella addormentata, Lago dei Cigni, Romeo e Giulietta, Schiaccianoci e numerosi altri ancora. Dopo aver curato, come Maitre e Assistente alla Coreografia, un ampio ventaglio di balletti, è attualmente – da oltre dieci anni – Maître Principale del Corpo di Ballo della Scala di Milano, del quale sono étoiles Svetlana Zakharova e Roberto Bolle.

Le prenotazioni per partecipare all’incontro si raccolgono a partire da giovedì 20 gennaio, telefonando ai numeri 0523-492743 e 0523-492724 o scrivendo a socioricreative@comune.piacenza.it. Allo stesso indirizzo e-mail, o telefonicamente, gli spettatori potranno anticipare le domande che vorrebbero porre all’ospite d’onore.

L’incontro si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid, con necessità di “super green pass” e mascherina Ffp2 per l’accesso.