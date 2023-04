L’auto di Al Capone all’asta di auto e moto d’epoca il 6 e 7 maggio a Piacenza Expo

Asta di Auto e Moto d’Epoca nel fine settimana del 6 e 7 maggio a Piacenza Expo durante la seconda edizione di Via Emilia Classic.

Sabato 6 e domenica 7 maggio Iori Casa d’Aste in collaborazione con l’ente fieristico, ha organizzato una esposizione di auto d’epoca che culminerà con un’asta vera e propria nella giornata di domenica 7 maggio.

Un evento che rappresenta una novità per Piacenza e non solo. Per gli amanti della guida sportiva negli stessi giorni Iori Casa D’Aste mette a disposizioni due simulatori, uno dinamico per F1 e l’altro statico per Gt in collaborazione con Porsche Piacenza.

Asta di auto e Moto d’epoca

Sabato 7 e domenica 8 Maggio esposizione di auto e moto che hanno fatto la storia delle due e quattro ruote, dai modelli storici e rari a quelli più recenti come le Young Timer.

“Possiamo chiamarle delle eleganti signore, dalle auto delle elite aristocratiche che oggi hanno un pubblico di appassionati che si è ampliato per questi viaggi senza tempo – ha spiegato Stefano Iori titolare di Iori Casa d’Aste – tra le protagoniste di questo week end segnalo la mitica Fiat 503 Coupè Cabriolet del 1926, una stupenda Bentley Mark VI del 1951,da segnalare inoltre anche una rarissima Packard Super Eight del 1937, l’auto del leggendario Al Capone”.

Queste saranno alcune delle vetture che saranno bandite durante l’asta che si terrà domenica 7 maggio alle ore 15.

Simulatori per gli appassionati di F1 e GT

Durante il week eNd gli appassionati di F1 e GT potranno misurate la loro abilità al volante con due simulatori in collaborazione con Porsche Piacenza – Iper Auto: “I sumulatori hanno preso piede durante la pandemia perché i piloti avevano bisogno di continuare le loro sessioni di allenamento – ha detto Stefano Iori – sottolineo che non si tratta di videogames ma sono proprio strumenti di allenamento, due simulatori di guida reale, sono tra i più avanzati in circolazione, fatti in fibra di carbonio e componentistica di derivazione aerospaziale”.

I simulatori includono volanti a cloche con pulsantiere comprensive di DRS e Kers per una avanzata esperienza di guida, pedaliere in acciaio e impianti frenanti repliche fedeli delle F1.

La prova sarà gestita da personale specializzato e non sarà necessario fare prenotazioni ma dipenderà dal flusso dei visitatori.

Orari e Informazioni

La mostra delle auto d’epoca e per i simulatori saranno gli stessi Sabato 6 Aprile dalle 9 alle 17,30 e Domenica 7 Aprile dalle 9 alle 15. La sfilata e l’asta delle auto si terrà invece domenica 7 Maggio dalle ore 15. Insieme ai tanti eventi a Piacenza