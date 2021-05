Nel pieno rispetto dei tempi previsti dalle disposizioni normative sulla riapertura degli impianti sportivi e delle piscine all’aperto, alla Vittorino da Feltre sono stati completati a tempo di record, nei giorni scorsi, tutti cantieri che erano stati avviati negli ultimi mesi.

Un’intensa attività manutentiva ma anche vari interventi ex novo per consentire a tutti i soci di “vivere” la Vittorino nel miglior modo possibile. Dopo la lunga chiusura forzata dei mesi scorsi imposta dall’emergenza sanitaria.

Abbiamo anche intensificato le postazioni sportive all’aperto. Non solo rinnovando l’area per il beach tennis e il beach volley ma allestendo anche una nuova palestra attrezzata a disposizione di tutti i soci. Si tratta di lavori che avevamo già messo in cantiere nei mesi scorsi e che abbiamo voluto terminare entro il 15 maggio. Non soltanto per rendere la struttura completamente usufruibile a tutti i soci alla data della riapertura, ma anche per non lasciare interventi in sospeso in vista dell’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, che sarà votato dal’Assemblea dei soci in programma il 5 e il 6 giugno”.