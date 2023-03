Lavori alla rete del metano in via Alberoni, modifiche alla viabilità

Per eseguire lavori di rifacimento delle reti del metano a cura di 2iReteGas, dalle ore 8 di lunedì 27 marzo alle 18 del 28 aprile prossimo, nel tratto di via Alberoni compreso tra via Roma e viale Abbadia viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati e, con la sola eccezione di residenti, dimoranti, fruitori di posti auto privati e mezzi di soccorso, il divieto di circolazione. Contestualmente, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata nell’area di parcheggio antistante la basilica di San Savino.