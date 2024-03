Infortunio tra i campi di Borgonovo: le gambe si incastrano nella motozappa, grave agricoltore 80enne

Grave incidente per un agricoltore di 80 anni. I fatti sono accaduti nei pressi di Borgonovo, precisamente in località Berlasco. L’uomo stava lavorando alcuni campi utilizzando una motozappatrice. Improvvisamente, per motivi da chiarire, le gambe dell’uomo sono entrate in contatto con il macchinario in funzione.

L’agricoltore è rimasto incastrato riportando gravi ferite agli arti inferiori. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme ai vigili del fuoco. I pompieri hanno lavorato alacremente per liberare l’uomo dagli ingranaggi, un lavoro lungo e delicatissimo.

Una volta estratto, hanno affidato l’80enne ai sanitari. L’eliambulanza lo ha condotto al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma dove è attualmente ricoverato in Rianimazione.