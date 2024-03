Foti incontra il sindacato di polizia penitenziaria: “Sì agli alloggi per gli agenti che si trasferiscono a Piacenza”

L’attenzione per le problematiche abitative che investe il personale di Polizia Penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Piacenza, ha registrato la piena condivisione anche dell’on. Tommaso Foti, Capogruppo alla Camera dei Deputati di Fratelli d’Italia, al termine di un incontro con il Segretario nazionale del Sappe Francesco Campobasso. Come noto, il primo sindacato dei baschi azzurri, ha sollevato la questione investendo la locale Prefettura e riscontrando, in tal senso, massima disponibilità.

“La gran parte dei poliziotti in servizio alle Novate – ha rimarcato Campobasso a margine dell’incontro – proviene da altre regioni, in larga misura da realtà meridionali e, se, da un lato, è aumentata in modo esponenziale la domanda di alloggi a prezzi calmierati, dall’altra, l’offerta ad oggi è risultata davvero scarsa”.

“Questo dato – ha proseguito – il Segretario nazionale del Sappe – determina difficoltà gestionali per l’economia familiare dei poliziotti penitenziari che preferiscono fare domanda di trasferimento in quanto non riescono a progettare in maniera decisa una loro stabilizzazione sul territorio piacentino. Ed in assenza di idonee soluzioni per una sistemazione dignitosa a prezzi calmierati sono quindi costretti a rivolgersi al mercato immobiliare”.

“Ma, a fronte di una grande richiesta, l’offerta risulta davvero scarsa. Gli appartamenti in affitto si misurano con il contagocce e molti proprietari preferiscono lasciare l’appartamento vuoto piuttosto che affittarlo. In molti sono costretti a vivere in spazi angusti come la locale caserma, mentre chi riesce a trovare alloggi in affitto deve sobbarcarsi spese di locazione ingenti. L’on. Tommaso Foti ha apprezzato l’interessamento del sindacato e la disponibilità della Prefettura di Piacenza, dimostrandosi da tempo sempre molto attento alle dinamiche che investono gli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere cittadino”.

Nell’incontro tra Foti e Campobasso sono stati, inoltre, affrontati i temi riguardanti l’organico assegnato alla struttura, con particolare riferimento al deficit di effettivi nel ruolo di sottufficiali, apprezzando e spendendo parole di elogio per l’operato della dr.ssa Gabriella Lusi, la quale “ha dato lustro – hanno evidenziato Foti e Campobasso – al fine Istituzionale con una serie di iniziative sul territorio”.

Sugli alloggi martedì pomeriggio è previsto un vertice in Prefettura per un confronto in grado di aggiornare l’indagine conoscitiva sugli immobili che, si auspica, possa soddisfare le attese del sindacato e dei poliziotti piacentini. L’on. Foti, infine, ha sottolineato “di nutrire grande attenzione al tema, anche e soprattutto perché darebbe modo di competere con le città limitrofe nello sviluppo socio-economico del nostro territorio”.

“Una questione, quella delle case, di indubbia rilevanza e urgenza che richiede iniziative e strategie le quali consentano di offrire standard adeguati agli Agenti di Polizia Penitenziaria in servizio a Piacenza” ha concluso il deputato piacentino.