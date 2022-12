Le mostre di XNL aperte al pubblico nei giorni di festa

Le porte di XNL saranno aperte al pubblico anche a Natale, Capodanno e per l’Epifania, per consentire le visite alle due mostre d’arte contemporanea che compongono il programma visivo: la personale di Francesco Simeti Come un limone lunare e Sul vestito lei ha un corpo. Note su Sonia Delaunay con le opere di Meris Angioletti e Ulla von Brandenburg.

Nel fine settimana di Natale – venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 dicembre – il Centro sarà aperto nel consueto orario continuato, dalle 10.30 alle 19.30, il venerdì, sabato e domenica. Lunedì 26 dicembre regolare chiusura.

Si segnalano alcune variazioni di orario nel fine settimana di fine anno. L’apertura sarà regolare venerdì 30 (ore 10.30-19.30), mentre sabato 31 dicembre le visite saranno possibili solo al mattino (ore 10.30-13.30) e domenica 1° gennaio soltanto al pomeriggio, dalle 14.30 alle 19.30.

Nessuna eccezione per il fine settimana dell’Epifania – il 4, 5 e 6 gennaio – che vedrà il Centro aperto al pubblico negli orari consueti, dalle 10.30 alle 19.30.

«Con queste aperture vogliamo dare la possibilità a chi resta in città di vivere le feste all’insegna della bellezza – commenta l’iniziativa il presidente di Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi -, e ai turisti che trascorreranno qualche giorno a Piacenza un’opportunità in più di godere delle proposte culturali del nostro territorio».