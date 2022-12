Volontariato in Onda, l’Associazione Progetto Mondo lancia il tema per il 2023: Accendiamo il Cambiamento per una società più giusta – AUDIO

Volontariato in Onda, l’Associazione Progetto Mondo lancia il tema per il 2023: Accendiamo il Cambiamento. Danila Pancotti, referente di Piacenza di Progetto Mondo è stata ospite della trasmissione realizzata da Radio Sound e Csv Emilia – Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

Progetto Mondo è un’organizzazione di volontariato nazionale e internazionale nata nel 1976 in America Latina. Il lavoro negli anni è proseguito e ora siamo presenti anche in alcune zone dell’Africa. Lavoriamo sullo sviluppo sostenibile, sui diritti umani, sulla giustizia e sulla salute comunitaria. Soprattutto in Burkina Faso puntiamo sulla prevenzione dalla malnutrizione infantile e sulla prevenzione della malaria.

Avete delle iniziative in corso?

Come da tantissimi anni siamo presenti a Piacenza nel periodo natalizio. Abbiamo un banchetto davanti alla libreria Feltrinelli dove proponiamo il nostro gadget natalizio, un cioccolato fondente biologico con il motto: Accendiamo il cambiamento. Nel 2023 ci proponiamo di essere “cambiamento” per una società più giusta e più equa a livello globale.

Partecipano i piacentini a questi temi appuntamenti?

In passato c’è sempre stata una buona risposta sotto Natale, anche perché abbiamo dei piccoli presepi latinoamericani che piacciono.

Quali sono gli obiettivi per il futuro

Che ognuno di noi sia cambiamento per una società più giusta, quindi anche a Piacenza riuscire a lavorare in questo senso.

AUDIO INTERVISTA a Danila Pancotti, referente di Piacenza di Progetto Mondo

L’associazione

E’ un gruppo locale di Piacenza che dà supporto alla ong italiana ProgettoMondo, una ong con oltre 40 anni di storia, fatti di progetti di cooperazione nel Sud del Mondo pensati nell’ottica dello scambio. L’associazione crede molto nello scambio culturale con questi paesi, per questo cerchiamo di invitare ospiti, di far parlare il Sud del Mondo attraverso eventi rivolti alle scuole e aperti alla cittadinanza.

Si contribuisce al finanziamento dei progetti del MLAL ma soprattutto, si creano eventi culturali, occasioni di confronto in Italia per passare un’immagine del Sud del Mondo più veritiera.

L’attività dell’associazione

Sviluppo Sostenibile, Giustizia, Migrazioni e Global Education sono le quattro macro aree di intervento che impegnano Progettomondo in Europa, America Latina e Africa.

L’obiettivo dell’Ong è di essere, prima ancora che agente di cambiamento, veicolo di scambio tra i popoli, e occasione di cointeressenza per la creazione di nuove imprese e future alleanze.

Gli operatori dell’associazione acquisiscono forza al fianco dei rispettivi partner locali e italiani: partenariato è infatti un’altra parola chiave di Progettomondo, leitmotiv di ogni attività, e punto di partenza di tutti i progetti nati per rafforzare le capacità locali, di gruppi o istituzioni, per incidere sul miglioramento dei processi di sviluppo in seno alla comunità.

Se l’intervento risulta inserito nelle politiche locali di sviluppo si facilitano le sinergie, gli eventuali effetti moltiplicatori e la diffusione di buone pratiche.