Galleria Alberoni, gli eventi natalizi fino all’8 gennaio 2023

Quest’anno infatti la Galleria Alberoni, riprendendo una tradizione interrotta negli ultimi due anni a causa della pandemia da Covid 19, torna a proporre, in occasione delle Festività Natalizie, aperture straordinarie con visite guidate speciali, concerti e mostre, in un programma intitolato Il tempo del Natale.

Sono previsti appuntamenti speciali lunedì 26 dicembre, domenica 1° gennaio 2023 e domenica 8 gennaio 2023.

La Galleria Alberoni sarà chiusa invece il giorno di Natale.

Costruttori di pace

Dieci Premi Nobel per la Pace e due Pontefici nei ritratti di Franco Scepi, rivelati per la prima volta al pubblico

Durante tutte le aperture delle festività natalizie (e fino a domenica 5 febbraio 2023) sarà visitabile, dalle ore 15.30 alle ore 18, la mostra costruttori di pace, promossa da Opera Pia Alberoni in collaborazione conl’Associazione Gorbachev e il Segretariato Permanente dei Premi Nobel per la Pace, che presenta le dodici tele dell’artista Franco Scepi, esposte al pubblico in prima assoluta, con dodici costruttori di pace la cui biografia, il cui impegno e sacrificio per la costruzione della pace nel mondo, si fanno segno di speranza per ciascun uomo.

Una mostra proposta pertanto non solo agli appassionati di arte contemporanea, ma anche a tutti cittadini, con la quale gli Enti promotori vogliono contribuire alla riflessione sul delicato tema della convivenza pacifica nel mondo.

Di seguito la presentazione complessiva delle iniziative alberoniane.

LUNEDI’ 26 DICEMBRE 2022

Galleria Alberoni, ore 16,00

Natività, Maternità e Sacre famiglie

nei capolavori artistici delle collezioni alberoniane. Il Presepe del Collegio Alberoni

Visita guidata speciale – Ingresso ridotto €. 6,00

Partecipazione senza prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili

Galleria Alberoni, ore 15.30 – 18

Costruttori di pace

Dieci Premi Nobel per la pace e due Pontefici ritratti da Franco Scepi

Ingresso mostra €. 3,00

Lunedì 26 dicembre alle ore 16 si terrà una visita guidata speciale intitolata

Natività, Maternità e Sacre famiglie nei capolavori artistici delle collezioni alberoniane. Il Presepe del Collegio Alberoni. (Ingresso ridotto, €. 6,00 – Accesso fino a esaurimento dei posti, senza prenotazione)

La visita condurrà i visitatori alla scoperta delle narrazioni artistiche del Natale come raffigurate nei più straordinari capolavori custoditi al Collegio Alberoni; alcuni non visibili nell’itinerario di visita ordinario.

Il percorso replica quello tenutosi domenica 11 dicembre nell’ambito di Natale in arte, che ha visto esauriti tutti i posti disponibili. Ci sarà però un’ulteriore novità.

Sarà infatti visibile il Presepe del Collegio Alberoni, allestito ai piedi dello scalone monumentale e costituito da preziose statue provenienti dai laboratori artigianali delle botteghe presepistiche napoletane.

Le statue sono infatti classici manichini con arti in terracotta abbigliate con abiti minuziosamente riprodotti.

Il percorso di visita, particolarmente ricco e suggestivo, permetterà la visione dei capolavori fiamminghi raffiguranti Madonne con bambino di Jan Provost (1462 – 1529), Maitre au Perroquet (primo quarto del XVI sec.), della scuola di Joos Van Cleve (secondo quarto del XVI sec.), quella raffinata di Vincenzo degli Azani, detto da Pavia (XVI secolo), la straordinaria Sacra famiglia di Piero di Andrea da Volterra (ultimo quarto del XV sec.), quelle preziose di scuola raffaellesca, la scultura in argento di un orafo napoletano del Settecento, e quella in legno del fiammingo Jan Geernaert (1704-1777), per giungere a delicate annunciazioni, natività e scene della fuga in Egitto.

DOMENICA 1° GENNAIO 2023

Il tempo al Collegio Alberoni

Galleria Alberoni, ore 16,00

“Segno soltanto le ore serene”

Il tempo al Collegio Alberoni raccontato attraverso gli antichi strumenti di misurazione e i ritratti delle personalità che hanno segnato la storia dell’Istituzione

Visita guidata speciale – Ingresso ridotto €. 6,00 – Accesso senza prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili

Galleria Alberoni, ore 18

Il tempo della pace

Concerto di musiche di pace dal XVII secolo a oggi

a cura dell’Accademia della Musica di Piacenza in collaborazione con il Piccolo Museo della Poesia

Ingresso libero e gratuito

Galleria Alberoni, ore 15.30 – 18

Costruttori di pace

Dieci Premi Nobel per la pace e due Pontefici ritratti da Franco Scepi

Ingresso mostra €. 3,00

Domenica 1° gennaio 2023, come ormai tradizione del Collegio Alberoni, andrà in scena un pomeriggio dedicato al tema del tempo, intitolato Il tempo al Collegio Alberoni che prevede, alle ore 16, una visita guidata intitolata “Segno soltanto le ore serene” e a seguire un concerto di musiche dedicate al tema della pace.

La visita guidata presenta un percorso speciale che racconterà il tempo nell’antica istituzione di San Lazzaro attraverso la collezione di antichi strumenti di misurazione e i ritratti delle personalità che hanno segnato in modo significativo la plurisecolare storia del Collegio fondato dal Cardinale Giulio Alberoni.

Alle ore 18 nella Sala degli Arazzi andrà in scena Il tempo della pace, concerto di musiche di pace dal XVII secolo a oggi, a cura dell’Accademia della Musica di Piacenza, con la partecipazione del Piccolo Museo della Poesia che effettuerà letture poetiche dedicate alla pace, in dialogo con le musiche eseguite.

L’ingresso libero e gratuito

Il 1° giorno di ogni nuovo anno ricorre la Giornata Mondiale della Pace, istituita dalla Chiesa cattolica, nell’ambito della quale il Pontefice invia un messaggio di pace a tutti gli uomini e ai capi delle nazioni.

La Galleria Alberoni partecipa con un concerto dedicato alla musica di pace e con la mostra costruttori di pace che sarà visitabile dalle ore 15.30 alle ore 18.

Un successivo comunicato stampa presenterà nel dettaglio l’appuntamento del 1° gennaio 2023.

DOMENICA 8 GENNAIO 2023

Evento di chiusura delle Festività

Galleria Alberoni, ore 16,00

Visita guidata al Collegio e alla Galleria Alberoni

Ingresso ridotto €. 6,00 – Partecipazione senza prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili

Galleria Alberoni, ore 18

Il tempo della pace

Concerto di musiche di pace dal XVII secolo a oggi

a cura dell’Accademia della Musica di Piacenza in collaborazione con il Piccolo Museo della Poesia

Ingresso libero e gratuito

Galleria Alberoni, ore 15.30 – 18

Costruttori di pace

Dieci Premi Nobel per la pace e due Pontefici ritratti da Franco Scepi

Ingresso mostra €. 3,00

Domenica 8 gennaio, in chiusura del tempo delle festività, la Galleria Alberoni propone un pomeriggio culturale con una visita guidata al Collegio e alla Galleria a ingresso ridotto (€. 6,00), che avrà inizio alle ore 16.

Alle ore 18 nella Sala degli Arazzi, nell’ambito della mostra costruttori di pace, l’Accademia della Musica diretta da Elena Gobbi, terrà un secondo concerto, intitolato Il tempo della pace con un programma che sarà comunicato in prossimità dell’evento, sempre in collaborazione con il Piccolo Museo della Poesia.

