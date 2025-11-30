Le New Sisters di Podenzano festeggiano 25 anni di Gospel e Spiritual con un concerto il 30 novembre

Nozze d’argento per il gruppo vocale New Sisters di Podenzano. Venticinque anni di musica Gospel e Spiritual che saranno celebrati domenica 30 novembre in un pomeriggio di arte a tutto tondo alla sala degli Arazzi del Collegio Alberoni di Piacenza (via Emilia Parmense 67) dalle 18.

Le New Sisters, da sempre gruppo al femminile, (con l’unica eccezione per il tastierista che le accompagna da dieci anni), hanno deciso di dedicare il loro anniversario al tema della violenza contro le donne e la violenza di genere, anche per la vicinanza della data alla Giornata mondiale appena trascorsa.

Nozze d’argento per le New Sister, un traguardo importante

“Sarà un momento per festeggiare un traguardo importante e al contempo per sensibilizzare, attraverso la musica e l’arte, a questa problematica direi scottante e troppo di attualità – dice Michela Oroboncoidi, presidente dell’associazione New Sisters -. Lo faremo con l’arte declinata in più modi, con il canto, attraverso le nostre voci, con la musica, grazie alla band che ci accompagna formata dal nostro Francesco Ferri alla tastiera, dal maestro Gian Fabrizio Defacqz al pianoforte e tastiere, Matteo Lovotti alle chitarre, Simone Grassi alla batteria e Marco Ritacco al basso e sax. Lo faremo con la danza, grazie alla presenza della ballerina e danzaterapista Giorgia Orsi e con l’arte multimediale di Alfonso Maffini”. Ad approfondire il tema della violenza contro le donne sarà presente l’associazione Il Cassetto delle Idee, di Pontedellolio, con la sua potente installazione all’ingresso della sala e il suo racconto di storie vere.

Una musica coinvolgente, una parola di speranza

Da 25 anni con le loro voci e il loro repertorio le New Sisters portano tra il pubblico una musica coinvolgente che ha come suo fondamento una parola di speranza. Sono giovani donne, sono mamme, lavoratrici, che cantano per hobby, ma con grande passione. La formazione attuale è composta da Michela Oroboncoidi, Elena Marseglia, Nadia Plucani, Doriana Bergonzi, Emanuela Bongiorni, Simona Cervini, Manuela De Nobile, Valeria Gereschi, Imma Collaro, Camilla Visalli. Alcune di loro sono cresciute nelle New Sistersi e sono ancora presenti per il canto, il gruppo, la solidarietà, come un amore che non ha fine.

Il concerto benefico delle New Sister

Come ogni anno, anche in questa occasione le New Sisters faranno una donazione economica ad una realtà sociale del territorio. La scelta è ricaduta sul Cipm Emilia, impresa sociale presente anche a Piacenza che lavora per combattere ogni forma di violenza attraverso azioni di sensibilizzazione e formazione e percorsi trattamentali per autori di violenza con il fine di prevenire ulteriori comportamenti lesivi. La serata è presentata dalla giornalista del Gruppo Libertà Nicoletta Marenghi. L’ingresso è ad offerta libera.

Grazie alla collaborazione con l’Opera Pia Alberoni, chi prenderà parte all’evento delle New Sisters avrà la possibilità di partecipare alla visita guidata ai “Tesori del Collegio Alberoni” usufruendo del biglietto ridotto a 5 euro (acquisto sul posto). La visita inizierà alle 16 e terminerà in tempo per l’inizio dell’evento.

