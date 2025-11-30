Talenti cercasi: il commercio incontra il futuro il 1° dicembre da Unione Commercianti

Una mattinata dedicata all’incontro tra chi cerca lavoro e le imprese del territorio con il Recruiting day “Talenti cercasi: il commercio incontra il futuro del lavoro”, in programma lunedì 1° dicembre, dalle 9:00 alle 12:00 presso l’Unione Commercianti Piacenza, organizzato da Unione Commercianti Piacenza – Strada Bobbiese 2, Piacenza in collaborazione con Cooperjob Spa.

L’iniziativa, dal titolo “Talenti cercasi”, si pone l’obiettivo di favorire un dialogo immediato e senza barriere tra domanda e offerta di lavoro, promuovendo inclusione e pari accesso al mercato occupazionale.

La giornata prevede due momenti principali:

Incontro frontale tra imprese e Cooperjob, durante il quale le aziende potranno presentare le proprie realtà, i valori e le esigenze di personale. Sessione di colloqui individuali, con tavoli dedicati, dove i partecipanti potranno svolgere un primo confronto con il team Cooperjob e avviare un percorso di selezione mirato.

L’evento è rivolto sia alle aziende associate e non associate dell’Unione Commercianti, sia a tutte le persone in cerca di lavoro, indipendentemente da età, genere, provenienza o livello di esperienza. Ai candidati è consigliato di presentarsi con il proprio curriculum per un colloquio conoscitivo con il personale dell’agenzia e per entrare in contatto con potenziali futuri colleghi.

“Talenti cercasi” rappresenta un’occasione concreta per conoscere da vicino le attività del territorio e creare opportunità professionali immediate, promuovendo un ambiente aperto, inclusivo e orientato alla crescita.

Cooperjob Piacenza, attiva dal 2018, è oggi una realtà consolidata grazie a un team di cinque professionisti specializzati in ricerca e selezione, somministrazione e amministrazione del personale, oltre che nello sviluppo commerciale. La filiale gestisce ogni anno una media di circa 200 lavoratori somministrati, spaziando da profili impiegatizi a operai generici o specializzati, addetti alla vendita, figure per il confezionamento e professionisti del settore socio-educativo.

Tra i progetti più recenti, Cooperjob ha introdotto un percorso di onboarding dedicato, volto ad accompagnare i candidati nelle prime fasi di inserimento in azienda, facilitando l’adattamento al nuovo contesto lavorativo.

Unione Commercianti Piacenza e Cooperjob invitano aziende e candidati a partecipare a questo momento di confronto e relazione, con l’obiettivo di valorizzare i talenti e rafforzare il tessuto economico e occupazionale del territorio.

