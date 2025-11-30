Serie C – Livelli all’ultimo respiro, l’Italia Chef Piacenza espugna il campo della SG Fortitudo 64-65

Una tripla di Livelli a 6 secondi dalla sirena finale regala il secondo successo consecutivo all’Italia Chef Piacenza nella trasferta bolognese contro la SG Fortitudo.

I ragazzi di coach Vencato ritrovano Milo Galli in quintetto base al rientro dall’infortunio ma devono ancora fare a meno di Pescatori e di capitan Massari, in panchina solo per onor di firma.

La Fortitudo parte subito forte cercando di imporre il proprio ritmo. Piacenza fatica, soprattutto in attacco, dove si aggrappa alle triple di Roljic per restare attaccati nel punteggio.

Dopo i primi 10 minuti di gioco i padroni di casa sono avanti 18-15 per poi provare un ulteriore allungo nel secondo quarto arrivando a toccare il +11 (29-18 al 16’). Livelli e compagni, nonostante le difficoltà offensive, riescono a non sprofondare andando all’intervallo lungo sul -6 (32-26).

Al rientro in campo, la Fortitudo prova nuovamente a scrollarsi di dosso i biancorossi ma quando salgono in cattedra Bassani (14 punti) e Roljic (18 punti), Piacenza è ancora a contatto. L’ultimo quarto si gioca sui binari di un grande equilibrio con sorpassi e controsorpassi da una parte e dall’altra.

A 19 secondi dalla sirena finale, l’Italia Chef è sotto 64-62, sull’azione successiva, disegnata da coach Vencato, Livelli infila una tripla mortifera con ancora 6 secondi sul cronometro. La Fortitudo ha ancora a disposizione il tiro della vittoria ma l’appoggio di Ranieri si spegne sul ferro.

Piacenza puó così festeggiare l’ennesima vittoria sofferta e fortemente voluta nonostante le ormai usuali rotazioni ridotte a causa dei tanti infortuni. Finisce 64-65 per i biancorossi.

Il prossimo appuntamento dell’Italia Chef Piacenza sarà la sfida alla capolista Virtus Medicina, sabato 6 dicembre, alle ore 18:30, al Pala San Lazzaro.

SG FORTITUDO BOLOGNA – ITALIA CHEF PIACENZA 64-65

(18-15, 14-11, 17-20, 15-19)

Tabellini: Galli 8, Pescatori ne, Roljic 18, Fumi, Stella, Livelli 20, Massari ne, Bassani 14, Rigoni 5, Casati ne, Pirolo. All. Vencato, ass. all. Molinaroli

