Le vetrine dei negozi sfitti diventeranno spazi d’arte con il progetto “Zig Zag”

Prende ufficialmente il via il progetto “Zig Zag – Arte a rendere”, che coinvolge numerosi artisti del territorio nell’allestimento creativo, ispirato a opere del patrimonio culturale cittadino, di vetrine sfitte nel centro storico.

A illustrare i dettagli dell’iniziativa sono intervenuti gli assessori Adriana Fantini, Simone Fornasari e Christian Fiazza, unitamente agli artisti aderenti al percorso di rigenerazione e abbellimento di spazi commerciali attualmente in disuso.

“Zig Zag Art (arte a rendere) è un progetto pensato per Unire. Ha fatto incontrare gli artisti contemporanei con i proprietari dei negozi, congiuntamente pronta a collaborare la rete dei musei cittadini. Tre assessorati Commercio, Cultura e Urbanistica ( decoro urbano) hanno unito le forze per un bel progetto di squadra, grazie alla collaborazione di cabina di regia, iscom group, vita in centro e unione commercianti. I contenuti saranno disponibili sulle pagine social Facebook e Instagram https://instagram.com/zigzagartpiacenza?igshid=YmMyMTA2M2Y= .