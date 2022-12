Esce da scuola ma non rientra a casa, sono in corso le ricerche di una bambina di 11 anni

Sono in corso le ricerche di una bambina di 11 anni di cui si sono perse le tracce dalle 13 di oggi, 13 dicembre. La ragazzina era uscita dalla scuola che frequenta, in via Stradella, e pare che abbia perso l’autobus. Da quel momento, di lei si sono perse le tracce. Secondo alcuni testimoni avrebbe preso un bus alternativo, forse un mezzo “sbagliato” che potrebbe averla portata fuori strada facendole smarrire l’orientamento. Potrebbe trattarsi di un bus della linea 16 o della linea 17.

I genitori, non riuscendo a mettersi in contatto con la figlia, hanno lanciato l’allarme alle forze dell’ordine che ora hanno avviato le ricerche. Al momento della scomparsa indossava un giubbotto verde scuro, pantaloni neri, stivaletti anch’essi neri e uno zaino arcobaleno. Chiunque dovesse avvistarla è invitato a contattare le forze dell’ordine.