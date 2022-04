Lega Animalista Piacenza ospite di Volontariato in Onda: “Dal 2015 gestiamo il Gattile Comunale di Piacenza” – AUDIO

La LEAP Lega Animalista Piacenza è stata protagonista della puntata di Volontariato in Onda del 24 aprile 2022, l’appuntamento informativo realizzato da Radio Sound in collaborazione con Csv Emilia – Centro Servizi per il Volontariato di Piacenza.

Ci occupiamo prevalentemente della gestione del Gattile Comunale– spiega Raffaella Tanzarella referente dell’organizzazione. L’idea è nata dal socio fondatore Pierpaolo Repetti che ha costruito la struttura assieme all’Amministrazione Comunale dell’epoca e un bel gruppo di volontari che in questi anni ha gestito il Gattile soprattutto attraverso la pulizia dei locali e occupandoci delle adozioni. Come da regolamento possiamo ricevere solo animali di rinunce di proprietà. Purtroppo durante il periodo Covid il dato delle rinunce è aumentato, però per fortuna è cresciuta anche la sensibilità delle persone, quindi la maggior parte dei gatti è stata poi adottata.

Dopo tante rinunce nel periodo Covid ora si ricomincia a tornare a livelli normali?

E’ un po’ presto per dirlo. Comunque questo periodo ha portato anche cose incoraggianti come l’adozione di animali adulti e con patologie.

Servono nuovi volontari per proseguire questa avventura

Sì! Ricordiamo che la struttura è interamente gestita solo da LEAP, quindi per noi è fondamentale avere sempre nuove persone che possano aiutarci. Una grande mano ci viene data dagli studenti in estate e da servizi di Comune e Ausl, però se ci fosse qualche volontario in più sarebbe tutto più semplice per fornire un buon servizio. In particolare per le adozioni e il post affido.