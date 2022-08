Biglietti omaggio I Legnanesi. Ad Agazzano il 6 agosto

Radio Sound e Piacenza24 sono lieti di invitarvi allo spettacolo di I Legnanesi in programma sabato 6 agosto in Piazza Europa ad Agazzano.

Piazza Europa – Agazzano (Pc) si raggiunge facilmente in 25 minuti dal casello autostradale Piacenza Ovest.

I Legnanesi, Canta e Ridi – Biglietti omaggio – Leggi il testo seguente o ascolta la diretta e scopri come aggiudicarti un biglietto omaggio offerto da Radio Sound e Piacenza24.

I LEGNANESI

“Canta e Ridi”

In Piazza Europa – Agazzano (Pc)

sabato 6 agosto – ore 21.30

Per aggiudicarti il tuo biglietto omaggio invia un SMS/WhatsApp con scritto LEGNANESI PC24 + il tuo nome e cognome al 333 75 75 246

I fortunati saranno richiamati. Biglietto valido per 1 persona.

Info e Biglietti 347 798 77 28 e su Ticketone.it – https://www.piazzagrandetour.it/

I Legnanesi

Fondata a Legnano nel 1949 da Felice Musazzi e Tony Barlocco attualmente risulta essere una tra le Compagnie più longeve e famose del panorama teatrale Italiano. Nei loro spettacoli gli attori propongono al pubblico figure satiriche della tipica corte lombarda all’interno della quale ruotano le vicende della famiglia “Colombo” formata dalla Teresa, donna di cortile interpretata un tempo da Felice Musazzi e poi da Antonio Provasio, la Mabilia, la figlia maggiorenne e da sempre “zitella”,portata sul palcoscenico prima da Tony Barlocco e poi da Enrico Dalceri, e il Giovanni, il marito di Teresa, interpretato originariamente da Luigi Cavalleri, poi da Lucio Pesci, in seguito da Carletto Oldrini (1961-1973), da Livio Barlocco (1974-1978) e infine dal 1978 da Luigi Campisi.

I testi degli spettacoli erano firmati originariamente da Felice Musazzi che ne curava anche la regia, dal 2018 i testi e la regia sono firmati da Antonio Provasio.