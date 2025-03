Punti di vista: “Un Piacenza che ha fatto troppo poco”. L’analisi di Amorini dopo Sammaurese – Piacenza – AUDIO

È scientificamente provato che i “punti di vista” di Andrea Amorini siano la lettura preferita da ogni tifoso del Piacenza Calcio.

L’analisi dell’esperto di Radio Sound

Quarto risultato utile consecutivo, un solo gol subito nelle ultime quattro una classifica sempre più tranquilla, per il resto un piacenza che ha fatto troppo troppo poco per vincere anche perché il suo imperativo numero uno era quello di non perdere mai l’equilibrio in mezzo al campo.

Il campo come sostiene Rossini è certamente stato un fattore negativo ma secondo me la problematica vera nasce dalla scelta di sostituire lo squalificato Franzini con la migliore alternativa in porta ossia Morosoli che ha dimostrato di valere il ruolo ma che ha costretto una squadra già priva dell’equilibrio di tentoni, inserendo Napoletano come braccetto e Casazza quinto di destro lui che è solo mancino e che ha faticato ad entrare in partita.

Ne è nata una partita tra le meno spettacolari di sempre con poco costrutto, ma con la quasi certezza che il Piacenza di un mese fa avrebbe perso una gara come questa. Insomma questo Piace o riesce a giocare con i suoi migliori oppure è ancora una squadra che fa fatica, una tremenda fatica a fare gioco. Da segnalare l’esordio di Dal Cerri all’interno di una partita non semplice e bene la difesa che ha di fatto impedito ai padroni di casa di calciare verso la porta.

La chiosa finale

Si va verso la pausa con una classifica molto più serena, cercando di mettere in condizioni giocatori per diventare quello che avevamo detto qualche settimana fa, ossia l’ago della bilancia di un campionato che ha solo quello come obiettivo da qui alla fine.

