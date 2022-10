Lesioni e maltrattamenti in famiglia, 41enne in carcere: deve scontare quasi quattro anni

I carabinieri del Reparto Operativo di Piacenza, insieme ai colleghi della Compagnia di Piacenza, hanno arrestato e condotto in carcere uno straniero di 41 anni in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Piacenza.

L’uomo doveva espiare una pena complessiva di circa 4 anni (3 anni 11 mesi e 26 giorni) per maltrattamenti contro familiari conviventi in presenza o in danno di minori, lesioni personali aggravate, violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e violazione di domicilio, commessi in Piacenza e provincia dal mese di agosto 2012 e il mese di febbraio 2020.

I militari del Reparto Operativo hanno rintracciato lo straniero in Piacenza, lo hanno fermato e condotto in caserma e dopo le formalità di rito è stato associato al carcere delle “Novate” a disposizione dell’autorità giudiziaria.