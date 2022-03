Lettura scenica “Amore su tela” a conclusione del progetto laboratoriale realizzato da Teatro Gioco Vita, il 15 marzo al Teatro Gioia

Finalmente per gli studenti della classe III Linguistico C del Liceo Gioia di Piacenza è venuto il momento di presentare al pubblico l’esito del laboratorio teatrale intensivo che li ha visti impegnati nel febbraio scorso: andrà in scena martedì 15 marzo alle ore 20.30 al Teatro Gioia la lettura scenica “Amore su tela” a conclusione del progetto laboratoriale realizzato da Teatro Gioco Vita e curato dall’attrice e formatrice Barbara Eforo. Lo studio, in programma il 15 febbraio scorso poi rinviato al 15 marzo, è inserito nel cartellone Pre/Visioni, la sezione della stagione di prosa dedicata in modo particolare agli esiti di laboratori teatrali e proposta da Teatro Gioco Vita e Fondazione Teatri con l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

In scena Elisa Anfini, Gaia Badiaschi, Valentina Bollati, Matilde Buzzi, Nicole Celliati, Carlotta Chiapponi, Doralice Ciucci, Alessia Cremona, Angelica Delforno, Claudia Dentice, Martina Fermi, Caterina Foppiani, Martina Galli, Aya Khardadi, Ara Kim, Chiara Labadini, Rebecca Laricchia, Matteo Migliavacca, Mattia Molinari, Giulio Montesissa, Gemma Motta, Samuele Orati, Riccardo Paganuzzi.

“Amore su tela” è una creazione collettiva della classe con la supervisione artistica di Barbara Eforo. La parte tecnica è curata da Marco Gigliotti e Giovanni Mutti. Nel progetto, possibile grazie alla collaborazione della Dirigente del Liceo “Gioia” Cristina Capra e della referente per le attività teatrali dell’istituto professoressa Alessandra Tacchini, i ragazzi sono stati seguiti dalla professoressa Maria Gabriella Gattoni con la disponibilità di tutti gli insegnanti della classe.

Gli studenti prendendo spunto da una novella del Boccaccio e dalla sofferenza d’amore di Lisabetta da Messina, prendendosi sul serio ma non troppo, ci invitano ad entrare in una sorta di galleria di quadri di vita.

Ma l’amore di cosa si nutre? Di lacrime, di palpiti, di attenzione, di cura, di litigi, di tempo…? E noi cosa cerchiamo quando cerchiamo amore?

Così tante le domande e le risposte che è difficile metterle in fila per racchiuderle su un palcoscenico.

La via che hanno deciso di seguire gli studenti della III Linguistico C è parlare di loro, in sincerità e con il sorriso. Prendendosi sul serio, ma non troppo. Invitando gli spettatori a vivere in una sorta di galleria di quadri di vita, dove incontrare Lisabetta insieme a noi e alle loro fatiche d’amore.

Perché per capire gli altri bisogna toccare con mano. Perché a guardare da lontano sembrano solo quadri. Occorre avvicinarsi, avvicinarsi molto, per percepire la vita.

Nulla da insegnare, ma molto da ascoltare. E raccontare.

Barbara Eforo, piacentina modenese di nascita, è attrice e insegnante. Laureta in Lingue e Letterature orientali, si è formata con Chiara Guidi (Societas Raffaello Sanzio), il gruppo di ricerca teatrale Opera di Vincenzo Schino, il Teatro Stabile del Veneto, Naira Gonzales dell’Odin Teatret e con attori e insegnanti del Teatro Stabile di Genova (Valerio Binasco, Massimo Mesciulam, Fabrizio Contri). Ha all’attivo esperienze nella ricerca e nel teatro per ragazzi, dove ha lavorato come attrice e realizzato spettacoli, performance, letture e installazioni teatrali. Voce per gli audiolibri de Il Narratore, negli anni Duemila è stata co-protagonista nella trasmissione televisiva L’Albero Azzurro. Ha curato laboratori teatrali per bambini, giovani e donne migranti e da quest’anno Teatro Gioco Vita le ha affidato progetti laboratoriali ed educational.

Informazioni e biglietteria

TEATRO GIOIA via Melchiorre Gioia 20/a – Piacenza – tel. 0523.1860191

Biglietti posto unico euro 5 / ridotto di cortesia euro 1

Prevendita presso la biglietteria di Teatro Gioco Vita in via San Siro 9 (apertura dal martedì al venerdì ore 10-16); la sera dello spettacolo la biglietteria è attiva al Teatro Gioia dalle ore 19.30.

TEATRO GIOCO VITA – via San Siro, 9 – 29121 Piacenza

tel. 0523.315578 info@teatrogiocovita.it