Giovedì 17 marzo 2022 alle ore 17.30 presso la sede della Famiglia Piasinteina in via X Giugno n. 3 si terrà la presentazione del volume “Vuris dit” (La Colombotta Editrice) di Anna Meles. La pubblicazione verrà illustrata dall’Autrice in dialogo con Danilo Anelli. Al pianoforte il M.o Alessandro Campana.

Anna Meles, conosciuta soprattutto come attrice per molti anni nella Compagnia dialettale “Il du mascar” con il compianto Maurizio Mosconi e successivamente nella Compagnia “Egidio Carella” con Delio Marenghi, ha sempre interpretato ruoli ove spicca il suo dialetto, naturale, spontaneo. Quel dialetto parlato, più che scritto. Ove il dialetto riesce a dare colore e calore.

Presentazione del volume “Vuris dit” il 17 maggio



In questo volume l’autrice raccoglie le poesie scritte con la sua caratteristica spontaneità, quelle poesie in cui emergono i suoi profondi sentimenti, le sue emozioni.

L’ingresso è libero. L’evento si svolgerà in sicurezza secondo le vigenti norme anti Covid-19.