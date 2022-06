L’europarlamentare Gualmini in piazza con Katia Tarasconi: la giornata di appuntamenti e incontri

E’ un tour de force il weekend di Katia Tarasconi. «L’ho fatto volentieri fin dal primo giorno di campagna elettorale ed è stata l’iniziativa migliore che potessimo immaginare». Lo dice la candidata sindaco del centrosinistra riferendosi alla lunga serie di appuntamenti e incontri fissati in mezzo alle persone, ai cittadini, dalle frazioni al centro storico, per ascoltare, raccogliere suggerimenti, richieste, spunti e per comunicare la propria visione di città; che si basa, per l’appunto, sul contatto diretto con i cittadini. Strada per strada, è così che lo staff di comunicazione di Katia Tarasconi ha battezzato il tour di incontri che ha visto protagonista la candidata nelle settimane che hanno preceduto il voto del primo turno lo scorso 12 giugno (da cui Tarasconi è uscita avanti di circa 2 punti percentuali sulla sindaca uscente e ricandidata).

Ieri mattina la giornata, fitta di appuntamenti, è iniziata con il solito “Caffè con KT” (che sta per Katia Tarasconi) al Mimmo’s Cafè nella Galleria del Sole, alla Farnesiana. E’ stata l’occasione per incontrare numerosi cittadini del quartiere e anche i commercianti. «Mi hanno anche regalato un mazzo di fiori, è stato un gesto splendido» commenta la candidata a fine incontro.

Dalla Farnesiana, Tarasconi si è spostata al Caffè dei Mercanti, tra piazza Cavalli e l’imbocco con via Calzolai, dove ha raggiunto uno dei tanti banchetti elettorali. Tra i volontari e i candidati, numerosi, era presente anche l’eurodeputata Elisabetta Gualmini, arrivata apposta da Modena. «Ci tenevo ad esserci – ha detto – perché considero Katia la miglior sindaca che Piacenza possa sperare di avere. La sua visione di una città come questa, che si trova in una posizione strategica non solo per la logistica ma anche per tutta una serie di possibilità ad oggi poco valorizzate come il turismo e gli eventi, è la visione che deve avere un sindaco moderno e attento agli interessi della sua comunità. Gli interessi di oggi, con la cura della città che è mancata in questi anni, e gli interessi di domani con progetti ambiziosi e allo stesso tempo concreti e realizzabili».

La giornata è proseguita (dopo il solito pranzo al volo sulla terrazza della Nino Bixio) con un partecipatissimo incontro con la comunità macedone. Il ritrovo è stato all’interno dell’officina meccanica Motormania in via del Capitolo. E’ stata l’occasione per confrontarsi sulle varie esigenze di una nutrita comunità di lavoratori.

Poi ancora presenza sui banchetti (dalla Besurica al Facsal) e alle 18 la candidata è stata ricevuta dalla comunità islamica di Piacenza presieduta da Yassine Baradai che aveva organizzato un incontro, moderato dal giornalista Giovanni Palisto, in cui sono state rivolte a Katia Tarasconi numerose domande su temi di grande rilevanza: dall’integrazione ai luoghi di culto, dalla scuola al lavoro.

La giornata si è conclusa nel quartiere della candidata, San Lazzaro, con la sua partecipazione a uno dei “Sabati in parrocchia”, iniziativa conviviale e di ritrovo organizzata in questa stagione per i ragazzi della zona.