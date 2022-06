Ballottaggio, Ostellari (Lega): “Accordo coi Liberali perché Barbieri resti sindaco”. Aimi (Forza Italia): “Ora massima unità nel centrodestra”

“La prima amministrazione Barbieri ha lottato con successo contro la pandemia, la seconda dovrà confrontarsi con il rischio del razionamento del gas, l’aumento dei prezzi, la possibile crisi economica dei piacentini. Ha ragione Patrizia Barbieri quando dice che “occorrerà la testa e non un facile sentimentalismo”.

Per questo la Lega propone di creare un osservatorio sui prezzi che possa confrontare speculazioni ed incentivare comportamenti virtuosi. Ciò in favore e a protezione dei piacentini. Non possiamo perdere un minuto, favoriamo un accordo ampio con i liberali piacentini e Sforza Fogliani, per governare assieme a Patrizia Barbieri.

La volontà della lega per Salvini premier è di arrivare ad un accordo politico e ad un apparentamento con loro, partendo dai temi”

Lo dichiara il sen. Andrea Ostellari commissario Lega Emilia per Salvini Premier

Il senatore Aimi di Forza Italia

Il senatore Enrico Aimi, coordinatore regionale di Forza Italia Emilia-Romagna, sul prossimo ballottaggio per la elezione del nuovo sindaco di Piacenza: “Credo che Patrizia Barbieri sia autenticamente innamorata di Piacenza e lo ha dimostrato in questi 5 anni di buona amministrazione in cui ha operato senza risparmiarsi, superando momenti molto difficili, a partire da quelli causati dalla pandemia. Non si può lasciare un ottimo lavoro a metà, occorre un secondo mandato nell’interesse di tutti. La vittoria è possibile ma è necessaria la massima unità del centrodestra: bisogna assolutamente recarsi alle urne per battere le sinistre. L’alternativa mediocre che hanno messo in campo consegnerebbe Piacenza al degrado e alla depressione economica. Ora si confrontano due visioni molto diverse e credo di poter dire due modelli opposti di città’. Il voto al ballottaggio per Patrizia Barbieri dovrebbe rappresentare un atto di riconoscimento e di stima per la Sua passione, la Sua competenza, per il Suo alto impegno e per gli importanti risultati conseguiti. Il mio vuole essere un appello forte al voto e alla massima unità di tutti gli elettori di un centrodestra unito che non si rassegnano a consegnare Piacenza al sistema politico e ideologizzato delle sinistre. Con Patrizia Barbieri Piacenza conserverà una dignità e autonomia e non sarà Colonia di alcun altro potere.”