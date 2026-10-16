“Coppa, salame e pancetta: DOP da 30 anni”, lunedì al PalabancaEventi si presenta il libro che celebra l’anniversario

Nuovo appuntamento con la stagione culturale della Banca di Piacenza. Lunedì 19 ottobre, alle 18, il PalabancaEventi di via Mazzini ospiterà la presentazione del volume Una fetta di storia, pubblicazione del Consorzio di tutela salumi Dop piacentini a cura del giornalista Giuseppe Romagnoli nell’edizione confezionata in occasione dei 30 anni dall’assegnazione delle Dop piacentine coppa, pancetta e salame. Interverranno, con l’autore, il presidente del Consorzio salumi Dop piacentini Antonio Grossetti e il direttore dello stesso Roberto Belli.

La presentazione dell’opera intende celebrare l’anniversario delle nostre tre Dop, espressione della tradizione gastronomica del territorio, e non è quindi collegata al dibattito che si è di recente sviluppato sull’utilizzo della carne di maiale nelle mense scolastiche.

Ingresso libero con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).