Strada Provinciale n. 586R di Val d’Aveto, limitazione alla circolazione

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono in corso i lavori di pulizia e riparazione delle reti in aderenza in tratti vari lungo la Strada Provinciale n. 586R di Val d’Aveto.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli e al fine di evitare situazioni di pericolo, si dispone la limitazione della circolazione stradale mediante senso unico alternato regolato da movieri, in tratti vari lungo la Strada Provinciale n. 586 di val d’Aveto, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal 19 al 23 dicembre 2022.