Volley, Serie B2 – La Rossetti Market Conad prova a sbloccarsi contro il Moma Anderlini Modena

Ultimo atto targato 2022 dal tasso di importanza elevato per la Rossetti Market Conad, chiamata a risollevarsi nel campionato di B2 femminile (girone F). Domani (sabato) alle 21 al palazzetto di Alseno la formazione allenata da Federico Bonini affronterà il Moma Anderlini Modena nella terz’ultima giornata d’andata, che corrisponde anche all’ultimo impegno prima della sosta natalizia.

Le gialloblù piacentine hanno chiuso a mani vuote il ciclo di ferro incassando quattro ko consecutivi, venendo agganciati in zona rossa dal Polriva a quota 11 punti. Domani, dall’altra parte della rete ci saranno i giovani talenti modenesi, che precedono in classifica di quattro lunghezze. Per Alseno, dunque, sarà importante tornare a smuovere la graduatoria per poi lavorare sodo nella sosta e arrivare preparata agli scontri – ugualmente delicati – di inizio 2023 contro Rubiera e Rivalta.

La classifica

Fumara MioVolley 29, Cai Volley Stadium 25, Volley Davis 2C 20, San Giorgio 19, Arbor Interclays 18, Galaxy Inzani, Giusto Spirito Rubiera 16, Moma Anderlini Modena 15, Fos Wimore Cvr 12, Rossetti Market Conad, Polriva 11, Inox Meccanica Rivalta 8, Calanca Persiceto 6, Vtb Aredici Bologna 4.