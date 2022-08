Nella mattinata di mercoledì 24, limitazioni al traffico in via Romagnosi

Per consentire l’esecuzione di lavori sulla linea di bassa tensione e ripristino della pavimentazione stradale, dalle 9 alle 12 di mercoledì 24 agosto sarà inibito al traffico il tratto di via Romagnosi tra l’intersezione con via San Giuliano e quella con via Daveri, nonché vietata la sosta.

Contestualmente, nel tratto di via Romagnosi tra via San Giuliano e via Carducci potranno circolare in entrambi i sensi di marcia i soli residenti, fruitori di autorimesse private, mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine, mentre varrà per tutti – nei tratti delimitati da apposita segnaletica di cantiere – il divieto di sosta con rimozione forzata.

Per la durata dell’intervento, i veicoli percorrenti via Romagnosi dovranno, all’intersezione con via Carducci, svoltare obbligatoriamente a sinistra.