L’impegno di Iren in occasione del Giro d’Italia a Piacenza

Torna in Emilia-Romagna la carovana rosa con quattro tappe che toccheranno tutte le città capoluogo e le province della regione. Quest’anno la quarta tappa del Giro partirà da Piacenza Martedì 11 maggio, e la carovana ripasserà in città Giovedì 27 maggio per terminare la sua diciottesima tappa a Stradella.

IREN, gestore dei servizi ambientali, si mobilita in occasione del passaggio della manifestazione sportiva nota in tutto il mondo e trasmessa sui principali network italiani e stranieri, per fornire servizi ambientali e pulizie straordinarie che diano risalto all’immagine di Piacenza in Italia e all’estero. Iren procederà con i seguenti interventi straordinari, che si vanno ad aggiungere ai normali servizi quotidiani.

RadioSound seguirà tutta la giornata dell’11 maggio con collegamenti in diretta

Martedì 11 maggio (partenza quarta tappa Giro d’Italia da Piacenza)

• rimozione e riposizionamento delle campane per la raccolta differenziata dei rifiuti dalla sede stradale sul percorso cittadino della tappa (3 postazioni);

• pulizia straordinaria del Faxhall al lunedì prima che si posizionino i trucks delle squadre;

• pulizia straordinaria anche con lavaggio su Corso Vittorio Emanuele;

• fornitura dei cassonetti (6 cassonetti per indifferenziato, plastica, carta e organico) all’ “Open Village” in Piazza Duomo;

• fornitura dei cassonetti (7 cassonetti per indifferenziato, plastica, carta, organico, vetro) all’ “Hospitality ” in Piazza Cavalli;

• fornitura dei cassonetti (18 cassonetti per indifferenziato, plastica, carta, organico, vetro) lungo il Faxhall dove sono presenti le squadre;

• Pulizia finale delle aree, con raccolta rifiuti e rimozione cassonetti;

Giovedì 27 maggio (passaggio del Giro d’Italia)

• Rimozione e riposizionamento delle campane per la raccolta differenziata dei rifiuti dalla sede stradale sul percorso

cittadino della tappa (10 postazioni);

• Pulizia preventiva del percorso con spazzatrice;