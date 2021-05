Lions Club a supporto delle Usca, in dono un ecografo e saturimetri

Importante donazione che rende sempre più funzionale l’attività delle Usca a casa dei pazienti. Questa mattina i 10 Lions Club International del 108 IB3 di Piacenza IV Circoscrizione, insieme ai 7 Club della I Circoscrizione zona B (Basso Lodigiano), hanno donato all’Azienda 10 pulsossimetri. Ne beneficeranno le Unità speciali di continuità assistenziali, che attualmente stanno facendo circa 450 accessi settimanali al domicilio.

“Nel lavoro delle nostre squadre – evidenzia la dottoressa Anna Maria Andena, responsabile del servizio – lo strumento di base per la diagnostica è l’ecografo palmare, che permette di studiare e valutare la situazione polmonare”. Altro importante ausilio per l’attività di medici e infermieri è il saturimetro, che consente ai professionisti di determinare se il paziente è in una condizione di equilibrio dal punto di vista degli scambi dell’ossigenazione.

“Questi strumenti – fa notare il medico – si applicano al dito dell’utente e quindi devono essere igienizzati dopo ogni utilizzo. Vanno quindi incontro a un deterioramento abbastanza veloce”. La donazione dei Lions permetterà di affrontare questa situazione. “I pulsossimetri sono dotati di una sonda che si stacca da apparecchio principale per la misurazione dell’ossigeno; sono quindi più facilmente sterilizzabili e hanno una performance di valutazione nettamente superiore”. Le squadre Usca li porteranno a casa del paziente per completare la valutazione clinica e strumentale.

Alla consegna di stamattina erano presente Franco Mori, presidente della IV° Circoscrizione 108 IB3.