Gli Amici della Lirica ricordano il secondo appuntamento intitolato “Una laguna splendida e sinistra” dal ciclo “Aspettando il Farnese”, da un’idea del critico musicale Giancarlo Landini nell’ambito del bando del Comunale “PIACENZA RIPARTE CON LA CULTURA”

Nell’immaginario collettivo dei poeti, dei pittori e dei musicisti dell’Ottocento Venezia è un luogo meraviglioso e sinistro. Lo governa un potere inflessibile e inesorabile, quello del Consiglio dei Dieci, alla cui volontà soggiace il Doge stesso.



Si potranno ascoltare brani tratti da tre opere

Marino Faliero di Gaetano Donizetti

I due Foscari di Giuseppe Verdi

La Gioconda di Amilcare Ponchielli

Informazioni

Lo spettacolo si terrà sabato 22 maggio 2021 al Teatro San Matteo, in vicolo San Matteo 8 a Piacenza, alle ore 17.00. Gli interpreti che si alterneranno sul palcoscenico sono di notevole livello artistico e vocale e di fama internazionale:

Valentina Boi (soprano), Maria Salvini (mezzosoprano), Agostina Smimmero (contralto), Luciano Ganci (tenore), Federico Longhi (baritono) e Mattia Denti (basso)

e saranno accompagnati al pianoforte dal M.o Elio Scaravella.

Voci narranti: Silvia Casagrande e Giancarlo Landini

Giuliana Biagiotti, Presidente dell’Associazione ringrazia, oltre al Comune di Piacenza, la Fondazione Piacenza e Vigevano, la Fondazione Vittorio Polli ed Anna Maria Stoppani, la Fondazione Teatri e la Banca di Piacenza per il fattivo sostegno che consentirà di offrire al pubblico un altro evento di grande qualità con un biglietto d’ingresso simbolico: € 10,00 per serata ed € 5,00 per serata riservato ai Soci degli Amici della lirica in regola con il pagamento della tessera.



Ricordiamo che la capienza del Teatro è contingentata, come previsto dalle normative anti covid-19, e che è necessario prenotare anticipatamente il proprio posto contattando il numero di telefono 333 532 0655