Controlli massicci in centro e zona stazione: identificate oltre 240 persone, fermati due stranieri irregolari

Nella settimana appena trascorsa la Questura di Piacenza ha effettuato una serie di servizi di controlli straordinari. Nelle giornate di mercoledì e sabato, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine, sono stati effettuati controlli nella fascia oraria mattutina, in particolare nei pressi della stazione ferroviaria e del centro cittadino.
Nella serata di ieri, la Questura di Piacenza ha attuato un servizio ad alto impatto, come stabilito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori e per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, nelle zone della movida piacentina.
In particolare, personale della Questura, con il Comando Provinciale dei Carabinieri, e le unità cinofile Martin e Helly della Guardia di Finanza, oltre a personale della Polizia Locale (per un totale di 7 pattuglie impiegate) hanno svolto accurati controlli nei pressi di alcuni esercizi commerciali e lungo le vie del centro cittadino.
Nel corso dei controlli è stato identificato uno straniero che aveva a suo carico il rifiuto e la revoca del permesso di soggiorno, nonché veniva identificato un cittadino indiano irregolare sul territorio nazionale, per cui entrambi venivano messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per i provvedimenti del caso.
Sono stati controllati alcuni esercizi pubblici nella zona del centro cittadino, nonché nella zona di Viale Dante e di Piazzale Marconi.
Complessivamente, sono state identificate 242 persone di cui circa 67 positive in banca dati SDI per precedenti di Polizia.