Liti familiari e diverbi in strada, giornata “ad alta tensione” per i carabinieri di Fiorenzuola

Carabinieri in prima linea tra discussioni familiari, diverbi in strada e una donna in escandescenza

Grazie al pronto intervento e alla mediazione dei militari dell’Arma, tutte le situazioni si sono risolte senza conseguenze, riportando la calma e garantendo la sicurezza dei cittadini.

Nelle ultime ventiquattro ore i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda sono stati impegnati in numerosi interventi che hanno spaziato dalle liti familiari alle situazioni di disagio personale, riuscendo in ogni circostanza a riportare la calma e ad evitare conseguenze per i cittadini coinvolti.

Carpaneto

A Carpaneto Piacentino, nella tarda mattinata, una segnalazione riguardante un uomo anziano in evidente stato confusionale ha richiesto l’intervento immediato di una pattuglia. L’uomo, trovato sulla provinciale per San Protaso mentre camminava in strada in mutande e canottiera, è stato tranquillizzato e affidato al figlio, giunto poco dopo sul posto.

Sempre a Carpaneto Piacentino, nel pomeriggio, era stata segnalata una lite tra due stranieri nei pressi del supermercato Coop, ma all’arrivo della pattuglia la situazione risultava già rientrata. Poco dopo, a Cortemaggiore, intorno alle 17:00 un diverbio tra una automobilista ed un condomino per un parcheggio rischiava di degenerare, ma i militari hanno riportato la calma spiegando alle parti i propri diritti e doveri di legge.

Fiorenzuola

Sempre nel tardo pomeriggio, a Fiorenzuola, gli uomini dell’Arma sono intervenuti per un acceso contrasto tra ex coniugi di origine straniere. Anche in questo caso il confronto è stato gestito senza conseguenze grazie alla mediazione dei carabinieri, che hanno convinto l’uomo a trascorrere la notte dal figlio per evitare nuove tensioni.

Cadeo e Alseno

La serata è proseguita con altri episodi che hanno richiesto il pronto intervento delle pattuglie. A Cadeo, verso le 20:30, la nipote di un’anziana ha chiesto aiuto per un disaccordo con la badante della zia: la situazione è stata chiarita sul posto e la donna, risultata destinataria di un provvedimento amministrativo, è stata successivamente accompagnata a recuperare i propri effetti personali. Poco dopo, ad Alseno, una segnalazione di lite in strada si è rivelata un semplice dialogo tra due persone, interrotto alle 21 circa dall’arrivo dei militari che hanno verificato l’assenza di problemi.

Il momento più delicato si è registrato a Fiorenzuola, in via San Paolo, dove una donna in forte stato di agitazione era stata vista urlare all’interno della propria auto. I carabinieri l’hanno rintracciata poco dopo e, resisi conto del malessere legato a difficoltà familiari, hanno richiesto l’intervento sanitario. La donna, che ha rifiutato il ricovero, è stata affidata alla sorella.

Infine, nella notte, a Fiorenzuola, i militari sono stati chiamati per una lite tra madre e figlio. Anche in questo caso la situazione è stata riportata alla calma, con il giovane che ha deciso di trasferirsi per la notte dal padre, evitando ulteriori discussioni.

In tutte le circostanze, l’azione tempestiva e la capacità di mediazione dei carabinieri hanno permesso di evitare conseguenze per le persone coinvolte, garantendo la sicurezza pubblica e confermando il ruolo fondamentale dell’Arma nel presidio del territorio.

