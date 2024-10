Regionali, Lollobrigida: “Dalla carne coltivata al green deal, il candidato del Pd la pensa come Schlein?” – AUDIO

Francesco Lollobrigida, Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha incontrato i candidati e i militanti di Fratelli d’Italia al Park Hotel di Strada Val Nure. Il ministro ha affrontato tanti temi, dalla peste suina alle nuove sfide del cibo, passando per le elezioni regionali alle porte.

Dopo il successo in Liguria del centro-destra, pensate di bissare anche in Emilia-Romagna?

“E’ quello che speriamo, perché in Emilia-Romagna ci sono alcuni nodi da sciogliere. C’è stato un congresso del Partito Democratico, anche sul sistema e il rispetto del lavoro, in cui c’erano due tesi a confronto. Quella di Bonaccini che, devo dire, su questi temi concreti era più vicino alle nostre posizioni, a difesa degli interessi del lavoro e della produzione. E quella della segretaria Schlein che invece è totalmente appiattita sul Green Deal, che ha posizioni in aperto contrasto con il produttivismo e con il mondo del lavoro. Ora vorremmo sapere, qui in Emilia, se il candidato della sinistra sposa una o l’altra tesi, fuori dagli equivoci. Per esempio, sulla carne coltivata, abbiamo avuto Bonaccini che come noi ha sostenuto la necessità di vietarla: noi l’abbiamo vietata con coraggio. Oggi il Partito Democratico chiede di abrogare quella legge. Il candidato alla presidenza cosa dice?”.

Piacenza è una delle province più colpite dalla peste suina, gli allevatori si sentono un po’ abbandonati

“In realtà questo lo dite voi, nel senso che io ho parlato fino adesso con decine di rappresentanze del mondo agricolo, di allevatori che dicono invece che il commissario Filippini sta facendo un ottimo lavoro e che il governo è presente e vicino con tutte le soluzioni possibili rispetto a una pandemia di questa natura che vede coinvolte quasi tutte le nazioni europee e quasi tutte le nazioni del pianeta. E’ necessaria un’azione di contrasto che tenga conto di un problema che è stato anche quello di permettere una sproporzionata presenza del primo veicolo di trasmissione della peste suina che è l’ungulato, sono i cinghiali. Oggi il governo sta facendo cose per recuperare quello che non era stato fatto in passato e programmando una difesa e un sostegno ai nostri imprenditori e anche riuscendo a vincere delle battaglie di carattere internazionale”.