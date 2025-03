CinqueQuarti & Friends, una serata di musica, talento e condivisione, Martedì 8 aprile, Teatro President a Piacenza

CinqueQuarti & Friends, un cast d’eccezione salirà sul palco del Teatro President di Piacenza per celebrare la musica come strumento di incontro e crescita. Aida Cooper, Cinzia Davò, Alessandra Ferrari, Marco Rancati, Daniele Ronda e Giuseppe Scelta saranno protagonisti di CinqueQuarti & Friends, un evento speciale che unirà artisti affermati e giovani musicisti in un’unica, grande armonia.

CinqueQuarti & Friends, l’evento

L’evento, condotto da Marzia Foletti e Marcello Granata, avrà un fine benefico: il ricavato (biglietto posto unico 15 euro) contribuirà a sostenere le attività dell’Orchestra CinqueQuarti, realtà musicale nata per offrire ai giovani un’opportunità di crescita attraverso la musica. I biglietti sono prenotabili al 351 8728156, con prevendite disponibili presso il City Bar di via Manfredi (lunedì-sabato, 9:00-19:00).

CinqueQuarti & Friends la forza della musica che unisce

L’Orchestra CinqueQuarti è il cuore del progetto Dalla Classe all’Orchestra, nato nel 2013 al 4° Circolo Didattico e oggi diventato una rete che coinvolge 11 istituzioni scolastiche di Piacenza e provincia. Ispirato al modello didattico di José Antonio Abreu, il progetto offre a più di 600 bambini e ragazzi laboratori orchestrali gratuiti, dando a ciascuno la possibilità di sviluppare il proprio talento musicale e di vivere l’esperienza dell’orchestra come luogo di crescita, espressione e condivisione.

CinqueQuarti & Friends, i giovani e il loro percorso

Con la guida del direttore artistico Jhonny Gomez Torres, musicisti e docenti accompagnano questi giovani in un percorso che va oltre la tecnica musicale: suonare insieme diventa un’esperienza di inclusione, crescita e collaborazione. Oggi l’orchestra conta due formazioni principali, CinqueQuarti Abreu e CinqueQuarti Abbado, affiancate dal Coro CinqueQuarti Manos Blancas, che rende la musica accessibile a tutti.

Una serata speciale

Martedì 8 aprile sarà l’occasione per celebrare questo straordinario percorso e per sostenerlo con un gesto concreto. La musica diventa protagonista di una serata che promette emozioni e spettacolo, portando sul palco il talento di grandi artisti al fianco dei giovani orchestrali.

Informazioni

Per informazioni e prenotazioni: 351 8728156. Prevendite presso City Bar, via Manfredi, Piacenza (lun-sab 9:00-19:00)