Volley, Serie B – Canottieri Ongina cerca il riscatto a Bardolino

Un match difficile, ma dove provare a invertire la rotta. Domani (sabato) alle 20 a Bardolino (Verona) la Canottieri Ongina sfida i padroni di casa del Volley Veneto Benacus, sesta forza del girone C di serie B maschile con 36 punti, mentre i gialloneri piacentini condividono con le bresciane Radici Products e Ferramenta Astori l’ottava piazza a quota 30 punti.

La squadra di Gabriele Bruni è reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali sabato scorso in casa contro l’Hokkaido Bologna.

Fausto Perodi, vice allenatore della Canottieri Ongina

“Benacus è una squadra dotata di ottime individualità, con giocatori scesi dall’A3, e che esprime un buon livello di gioco. La posizione tranquilla di classifica fa sì che il Volley Veneto possa esprimere liberamente il proprio buon potenziale, dove spiccano un posto quattro di prima fascia come Cantagalli e un opposto che conosciamo bene come Cuda, ex Monticelli. E’ una squadra completa in ogni ruolo, difficile da affrontare; noi dobbiamo cercare di far punti per salvarci matematicamente prima possibile. Cercheremo di partire dal servizio, provando a forzare un po’ il gioco e staccare la palla da rete”.

Classifica

Stadium Mirandola 63, Hokkaido Bologna 51, National Trasports Villa d’Oro Modena 50, Arredopark Dual Caselle 44, Zotup Scanzorosciate 43, Volley Veneto Benacus 36, Modena Volley 33, Radici Products, Canottieri Ongina, Ferramenta Astori 30, Pallavolo Cremonese 29, Kema Asola Remedello 21, Univolley Carpi 17, Mgr Grassobbio 14, Imecon Crema 13.