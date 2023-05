L’Ora di Cinema Kids, a Piacenza il festival per la scuole primarie

“L’Ora di Cinema – KIDS”, il festival cinematografico dedicato ai bambini delle scuole primarie prende il via lunedì 22 maggio. Per cinque mattine consecutive offrirà a 600 bambini la possibilità di assistere a una selezione di proiezioni di qualità abbinate ad altrettante attività laboratoriali a tema cinema.

Il festival “Kids”, insieme al lavoro nelle classi che lo ha preceduto, è il secondo capitolo, dedicato alle scuole primarie, del più ampio progetto “L’Ora di Cinema”. Progetto che nel mese scorso ha coinvolto ed entusiasmato oltre mille studenti delle scuole secondarie piacentine e i loro insegnanti.

Educare alle arti attraverso le arti

«”L’Ora di Cinema – KIDS” si configura come un vero e proprio festival – ha spiegato Paola Pedrazzini, Direttrice di Fondazione Fare Cinema e di Bottega XNL – che ha già coinvolto circa mille alunni delle scuole primarie di Piacenza tra aprile e maggio nei laboratori realizzati direttamente nelle classi dei tanti istituti scolastici della città e che avrà il suo culmine a XNL dal 22 al 26 maggio con la settimana di proiezioni di film mirati e selezionati per fasce d’età e poi seguiti da altri laboratori creativi capaci di affabulare e comunicare valori, scoprendo nel contempo il fascino basilare del linguaggio cinematografico».

«Educare alle arti, in questo caso il cinema, ed educare attraverso le arti è un elemento chiave della missione che XNL si è dato in questo suo nuovo corso – commenta il presidente di Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi -, e trovo significativo che con questo progetto si cominci già con i più piccoli, ospitando anche alcune classi delle materne. Non è mai troppo presto per imparare la bellezza».

L’Ora di Cinema Kids – il programma

Il programma del Festival si apre lunedì 22 maggio con la proiezione de La Canzone del Mare (2014, 93’) di Tomm Moore, la storia della piccola Saorsie e del suo legame con il mare vincitrice dell’European Film Awards come miglior film d’animazione.

Martedì 23 è il turno di Sasha e il polo Nord (2015, 81’) di Rémi Chayé, premio del pubblico al Festival Internazionale dell’Animazione di Annecy: Sasha è una giovane aristocratica russa che sfida le imposizioni della famiglia e fugge nel Grande Nord alla ricerca del nonno scomparso.

Ernest e Celestine: L’avventura delle 7 note (2022, 80’) di Julien Chheng e Jean-Christophe Roger, secondo capitolo delle emozionanti avventure a ritmo di musica dell’Orso Ernest e della topolina Celestine, è il film in programma per il 24 maggio, mentre il 25 sarà protagonista uno dei personaggi più amati di sempre, il Gruffalò: i bambini potranno divertirsi con Il Gruffalò (2009, 27’) e Il Gruffalò e la sua piccolina (2011, 30’) di Max Lang e Jakob Schuh: una proiezione, questa, aperta anche all’ultimo anno della scuola dell’infanzia. Gran finale il 26 maggio con un appuntamento pensato per i giovani spettatori che frequentano il primo anno di scuola media: La famosa invasione degli orsi in Sicilia (2019, 82’) di Lorenzo Mattotti, l’adattamento cinematografico, realizzato in animazione tradizionale, dell’omonimo e celebre romanzo per ragazzi di Dino Buzzati, con le voci di Toni Servillo, Antonio Albanese, Corrado Guzzanti e Andrea Camilleri.

Laboratori creativi didattici

Al termine di ogni proiezione i bambini saranno impegnati in un laboratorio creativo-didattico pensato e diretto da Enrica Carini: declinati a seconda delle età, prenderanno vita progetti come “la mia locandina”, e “la mia cine-zine”, che consentiranno ai piccoli spettatori di elaborare la visione attraverso le immagini, condividere riflessioni ed emozioni con i compagni presenti e anche con chi non ha visto il film, come i genitori a casa.

Prima del festival, fra aprile e maggio, una prima fase del progetto L’Ora di Cinema Kids si è svolta nelle classi coinvolgendo circa 1.000 gli studenti di tante scuole primarie del territorio in laboratori a tema cinema. Declinati ad hoc per ogni classe, i percorsi laboratoriali hanno previsto la creazione di una speciale “lanterna magica” – una per ogni classe – che ha permesso ai bambini di scoprire come il cinema è iniziato quando ancora non aveva questo nome, e poi di animare, con una tecnica semplificata, un piccolo spettacolo.

Il percorso in ogni classe è iniziato con la lettura di alcune pagine da manuali artistico-tecnici, libri illustrati e romanzi tutti legati alle storie che hanno fatto il precinema e il cinema, per poi addentrarsi nella ealizzazione di una “bobina” per lanterna magica in cui scorre la piccola avventura di tutta la classe che va al cinema.

Le scuole coinvolte

Gli enti e istituti piacentini coinvolti in questa sezione del progetto sono le Scuole dell’infanzia “Dante”, “Farnesiana”, “Due Giugno” e “Aldo Moro”, le scuole primarie “Don Minzoni”, “Egidio Carella”, “Vittorino Da Feltre”, “Caduti Sul Lavoro”, “Edmondo De Amicis” e “2 Giugno”, “Giulio Alberoni”, “Pietro Giordani”, l’istituto “Sant’Orsola”, le scuole secondarie di primo grado “Italo Calvino” e “Faustini – Frank – Nicolini”.

Realizzato da Fondazione Fare Cinema nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MiM, il progetto è beneficiario del contributo a valere sul Bando Ministeriale “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale” e pertanto gratuito per scuole e studenti.