Perde il controllo dell’auto e si schianta contro il rimorchio di un tir, tragedia sulla via Emilia Pavese

Tragico incidente ieri sera, una vettura si è schiantata contro un tir parcheggiato e il conducente è morto sul colpo. I fatti sono accaduti all’altezza di Sarmato. Un uomo stava viaggiando al volante di una Fiat Bravo lungo la via Emilia Pavese, in direzione Piacenza. Improvvisamente avrebbe perso il controllo dell’auto e dopo aver sbandato avrebbe terminato la propria corsa nel piazzale di un’azienda di mangimi. Purtroppo all’interno del piazzale era parcheggiato il rimorchio di un tir: la Fiat Bravo, letteralmente fuori controllo, si è schiantata contro di esso, restando incastrata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che in pochissimo tempo sono riusciti a scoperchiare l’auto e raggiungere il conducente. L’impatto contro il tir, però, è stato troppo violento e l’uomo, ancora da identificare, era già morto sul colpo nel terribile impatto. Inutili dunque i soccorsi del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso.