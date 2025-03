Iren, il cda approva il bilancio: un utile netto in incremento del +5%, pari a 268 milioni di euro

Iren, il Consiglio di Amministrazione approva il primo bilancio consolidato integrato al 31 dicembre 2024 con tutti i risultati economico-finanziari in aumento, indicatori di sostenibilità in miglioramento e una proposta di dividendo in crescita dell’+8%.

Si conferma una solida performance economica con un EBITDA in crescita del +6,5%, pari a oltre 1.274 milioni di euro, e un utile netto in incremento del +5%, pari a 268 milioni di euro. Nel corso del 2024 è stato inoltre realizzato il previsto e molto importante piano di sviluppo, con investimenti complessivi pari a 942 milioni di euro, di cui il 76% destinati a progetti di sostenibilità. Proposta di dividendo in crescita del +8% rispetto all’anno precedente e pari a 12,83 c€/azione con un pay-out del 61%, in linea con le previsioni di Piano Industriale.

Principali indicatori economico-finanziari

Margine Operativo Lordo (EBITDA) pari a 1.274 milioni di euro (+6,5% vs. 31/12/2023). Incremento supportato dalla crescita dei business regolati ed in particolare delle Reti, dal contributo positivo dell’attività di vendita (Mercato) e dall’ampliamento del perimetro di consolidamento alle società Acquaenna e Sienambiente.

(+6,5% vs. 31/12/2023). Incremento supportato dalla crescita dei business regolati ed in particolare delle Reti, dal contributo positivo dell’attività di vendita (Mercato) e dall’ampliamento del perimetro di consolidamento alle società Acquaenna e Sienambiente. Utile Netto di Gruppo attribuibile agli azionisti pari a 268 milioni di euro (+5% vs. 31/12/2023). La crescita riflette l’andamento dell’EBITDA ed una miglior gestione finanziaria a compensazione di una maggiore incidenza delle imposte.

(+5% vs. 31/12/2023). La crescita riflette l’andamento dell’EBITDA ed una miglior gestione finanziaria a compensazione di una maggiore incidenza delle imposte. Indebitamento finanziario netto pari a 4.083 milioni di euro (+4% vs. 31/12/2023). La crescita del margine operativo consente una riduzione del rapporto debito netto/EBITDA pari a 3,2x .

(+4% vs. 31/12/2023). La crescita del margine operativo consente una riduzione del rapporto . Investimenti lordi pari a 942 milioni di euro (+1% vs. 31/12/2023), di cui 830 milioni di euro di investimenti tecnici e 112 milioni di euro di investimenti finanziari.

(+1% vs. 31/12/2023), di cui 830 milioni di euro di investimenti tecnici e 112 milioni di euro di investimenti finanziari. Dividendo proposto pari a 12,83 c€/azione (+8% vs. anno precedente) e pay-out pari al 61%.

Principali indicatori di sostenibilità

Investimenti sostenibili pari al 76%, in linea con il Piano Industriale

in linea con il Piano Industriale Intensità carbonica pari a 315 gCO 2 /kWh (- 6% vs. 31/12/2023). Il calo è riconducibile alla maggior produzione rinnovabile, in particolare idroelettrica

(- 6% vs. 31/12/2023). Il calo è riconducibile alla maggior produzione rinnovabile, in particolare idroelettrica Raccolta differenziata pari al 70%, in crescita di 2,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente

in crescita di 2,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente Rifiuti avviati al recupero di materia > 1 milione di tonnellate (+13% vs. 31/12/2023) grazie ai maggiori rifiuti gestiti e l’incremento della capacità di trattamento del Gruppo

(+13% vs. 31/12/2023) grazie ai maggiori rifiuti gestiti e l’incremento della capacità di trattamento del Gruppo Perdite idriche pari al 31%, nonostante la recente integrazione di Acquaenna, il risultato risulta in linea con il 2023

Il numero complessivo dei dipendenti del Gruppo a fine 2024 è pari a oltre 11.300 persone, con un incremento di oltre 300 persone nel corso dell’anno.

Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo, ha dichiarato: “Chiudiamo il 2024 approvando risultati positivi supportati sia dalla crescita organica dei diversi business sia da quella inorganica con l’integrazione di Acquaenna e Sienambiente. Il consolidamento societario non solo accelera la crescita e rafforza la presenza territoriale del Gruppo, ma abilita anche nuovi progetti di sviluppo”.

“Questa capacità di estrarre valore dalle società acquisite ci ha portati ad anticipare già nel 2025 il consolidamento di Egea, favorendo nuovi investimenti sui territori come lo sviluppo della rete di teleriscaldamento di Alessandria. Dal punto di vista finanziario nel corso dell’anno è cresciuto il peso della finanza sostenibile attraverso l’emissione di due nuovi Green Bond per un valore complessivo di 1 miliardo di euro”.

“Inoltre, a gennaio 2025 abbiamo emesso il primo Bond Ibrido di Iren per un valore di 500 milioni di euro a supporto dello sviluppo inorganico. I buoni risultati raggiunti, tra cui un’utile netto in crescita del 5%, ci consentono di proporre, in linea con le previsioni di Piano Industriale, un incremento del dividendo dell’8%, portandolo a 12,83c€/azione.”

“Un anno, il 2024, caratterizzato da importanti traguardi anche dal punto di vista della sostenibilità – ha dichiarato il Vicepresidente di Iren Moris Ferretti – Innanzitutto, abbiamo redatto per la prima volta una Relazione annuale integrata finanziaria e di sostenibilità, in linea con quanto richiesto dalla CSRD, applicando i nuovi standard di rendicontazione ESRS”.

“Inoltre, nel corso del 2024 il percorso verso gli obiettivi di sostenibilità del Piano Industriale è proseguito in tutti i business: la raccolta differenziata ha raggiunto quasi il 70% in tutti i territori serviti, l’energia rinnovabile venduta è in incremento di oltre il 36% rispetto allo scorso anno, l’intensità carbonica è in calo di circa il 6% grazie al forte incremento di produzione idroelettrica e rinnovabile e le perdite idriche restano stabili al 31% nonostante l’integrazione delle società recentemente acquisite nelle quali le performance sono ancora in via di ottimizzazione”.

“L’impegno al miglioramento continuo nei risultati economici, finanziari e di sostenibilità è possibile grazie al contributo di oltre 11.300 persone, in crescita di circa 300 unità, che lavorano quotidianamente a supporto della creazione di valore che condividiamo con i nostri stakeholder.”

Gianluca Bufo, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo, ha dichiarato: “Approviamo oggi un EBITDA pari a oltre 1,27 miliardi, superiore alla Guidance, e in crescita del 6,5% rispetto allo scorso anno. Questo conferma la traiettoria di sviluppo tracciata dal piano industriale e la capacità di Iren di adattarsi ai differenti contesti di mercato grazie soprattutto al proprio modello multibusiness. L’incremento di redditività, supportato dal recupero di marginalità della business unit Reti e dall’attività di vendita di commodity e servizi, ha consentito di ridurre il livello di indebitamento al 3,2x”.

“Supportati dai risultati conseguiti, guardiamo al futuro per rendere Iren ancora più solida, attraverso una maggiore disciplina e selettività degli investimenti, che ci consentiranno di continuare a crescere prevalentemente nelle attività regolate e nell’incremento della qualità del servizio ai territori. Un futuro concreto già nel 2025 dove ci attendiamo un’EBITDA in ulteriore crescita compreso tra gli 1.340-1.360 milioni di euro. Infine, nei prossimi mesi lavoreremo con tutte le oltre 11 mila persone del gruppo e con il nuovo consiglio di amministrazione per definire un nuovo piano strategico per Iren che consolidi il ruolo della società come player di riferimento.”