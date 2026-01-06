Lotteria Italia, a Piacenza venduti oltre 61 mila biglietti: crescita del 29% rispetto al 2024

Aumentano del 14,2% le vendite della Lotteria Italia in Emilia-Romagna. Secondo i dati ufficiali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l’edizione 2025 il totale tocca quota 916.440 biglietti, numeri che piazzano la regione al quarto posto in Italia per numero di tagliandi acquistati, preceduta solo da Lazio, Lombardia e Campania. Come riporta Agipronews, La provincia di Bologna si conferma leader con 330.500 tagliandi (+11%), seguita da Modena a 113.110 (+7,6 %) e Parma a 100.580 (+13,6%).

L’incremento maggiore rispetto al 2024 si è verificato in provincia di Forlì-Cesena: +29,5 con 79.460 biglietti venduti. In evidenza anche Rimini con 70.700 (+15,5%), Piacenza a quota 61.700 biglietti (+29,2%), seguito da Ferrara (60.640 +11,2%), Ravenna con 58.580 tagliandi (+25,5%) e Reggio Emilia a 41.170 (+3,8%).

Come riporta Agipronews, a livello nazionale sono stati venduti 9,6 milioni di biglietti, una percentuale in crescita dell’11 % rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 8,6 milioni di tagliandi. Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy