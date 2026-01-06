Crescita Emilia-Romagna, Tagliaferri (FdI): “Piacenza fuori classifica, la Regione spieghi perché e dica cosa intende fare”

«Le previsioni CGIA indicano l’Emilia-Romagna come prima Regione in Italia per crescita nel 2026. Un dato positivo, che però non può nascondere un problema evidente: Piacenza non compare tra le province trainanti».

Lo dichiara Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia eletto a Piacenza e provincia, annunciando il deposito di un’interrogazione a risposta scritta rivolta alla Giunta regionale.

«La CGIA – spiega Tagliaferri – cita Bologna, Reggio Emilia e Ravenna tra le province con le migliori performance previste. Indica che sei province emiliano-romagnole sono nelle prime quindici a livello nazionale. Piacenza, però, resta fuori da questo quadro. È un dato che non può essere liquidato come marginale».

Secondo Tagliaferri, il tema non è la crescita media regionale, ma la distribuzione territoriale dello sviluppo.

«Una Regione che cresce a due velocità rischia di ampliare i divari interni. Piacenza è una provincia di confine, strategica sul piano logistico, manifatturiero e agroalimentare: se non intercetta la crescita, significa che qualcosa nelle politiche regionali non funziona».

Nell’interrogazione si chiede alla Giunta:

di chiarire la posizione di Piacenza nel ranking provinciale della crescita prevista 2026;

di spiegare perché alcune province crescono più di altre;

di indicare quali misure concrete siano previste per rafforzare il sistema produttivo piacentino nel biennio 2026–2027;

di chiarire come la Regione coordini le proprie scelte con le misure nazionali e il PNRR, valorizzando il lavoro del Governo e garantendo pari opportunità tra territori.

«Il Governo nazionale – conclude Tagliaferri – ha messo in campo strumenti importanti per crescita, innovazione e competitività. Alla Regione spetta il compito di tradurli in sviluppo diffuso. Piacenza non può restare fuori classifica: la Giunta deve spiegare perché è successo e cosa intende fare per rimediare».

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy