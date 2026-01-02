Pino e gli Anticorpi, in scena con “Zeitgeist” l’8 gennaio al Teatro President

Pino e gli Anticorpi fanno un omaggio all’avanspettacolo con “Zeitgeist” l’8 gennaio alle ore 21 al Teatro President. “Zeitgeist” è una girandola di numeri comici e personaggi che si avvicendano sul palco senza soluzione di continuità a rappresentare i vari modi di far ridere.
Dal cabaret al Clown passando per brevi monologhi, un omaggio all’avanspettacolo e al “comico-spalla”, il meglio del duo sardo Pino e gli Anticorpi – al secolo Michele e Stefano Manca – i cui personaggi più famosi sono accompagnati dal musicista Carlo Pieraccini, in un caleidoscopio di umorismo surreale, una rappresentazione dell’umana follia, uno spettacolo comico sui tempi comici.
Prevendita biglietti su TicketOne.