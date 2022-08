Lultimaprovincia Teatro Festival 2022, la 31° edizione propone spettacoli fino al 10 settembre. Si parte da Nibbiano il 14 agosto

Lultimaprovincia Teatro Festival 2022, la 31° Edizione dal 14 agosto al 10 settembre. Dal 1991 Manicomics Teatro organizza il Festival di teatro, clown e circo contemporaneo LULTIMAPROVINCIA, in collaborazione con i Comuni di Piacenza e provincia, la Fondazione di Piacenza e Vigevano, il MIC e la Regione Emilia Romagna.

Il pubblico viaggia di valle in valle, per serate e pomeriggi di divertimento, svago e cultura, offerti dal vivo a cavallo tra agosto e settembre, con un Cartellone che offre ogni anno Spettacoli di teatro, clown e circo contemporaneo, rappresentati nelle piazze e nei luoghi storici della bellissima provincia dell’Emilia Romagna.

Gli spettacoli portati dal festival Lultimaprovincia – ultima roccaforte culturale dell’Emilia Romagna, prima di tuffarsi in Lombardia – arriva dove non arrivano le stagioni invernali, con forza e energia, come facevano una volta i gli artisti della Commedia dell’Arte.

Performances, teatro di strada, clown, circo, danza, musica e comicità tout public con artisti giovani emergenti, oltre che della migliore tradizione teatrale e circense italiana ed internazionale: da Daniele Finzi Pasca – già regista del Cirque du Soleil – al Workcenter di Mario Biagini, dal Teatro del Lemming a Mario Pirovano – allievo del grande Dario Fò sino a Sergio Staino, da Magdaclan a Petit Cabaret per ricordarne alcuni a ritroso nel tempo.

Nel 2021 il festival ha compiuto 30° anni: Un compleanno importante perché questa longevità significa qualità e gradimento da parte del pubblico.

Negli ultimi tempi il circo contemporaneo e l’arte del clown si sono riappropriati di uno “spazio culturale” che va oltre il semplice intrattenimento, dove le acrobazie si adagiano in un contesto drammaturgico che racconta per segni ed immagini e gli artisti hanno un bagaglio multidisciplinare che spazia dalla ginnastica alla commedia, dalla giocoleria alla musica.

Manicomics Teatro ha sempre creduto nelle potenzialità artistiche di queste forme espressive mantenendo una coerenza di programmazione che ha fatto crescere, di anno in anno, il seguito di pubblico al festival ed ha trovato istituzioni ed amministrazioni pubbliche sempre più convinte della capacità di coinvolgimento della manifestazione.

La 1° tappa del Festival presenta lo spettacolo di Circo Contemporaneo «Street Show» della Compagnia Petit Cabaret. Appuntamento il 14 agosto ore 21:00 in Piazza Combattenti

a NIBBIANO.

