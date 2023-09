Ultime tappe per la 32° Edizione del Festival Lultimaprovincia dal 7 al 9 settembre.

Giovedì 7 settembre la 15° tappa del Festival è a CARPANETO

ore 21:00 P.zza XX Settembre

«INCOMICA» COMPAGNIA ECCENTRICI DADARÒ – TEATRO CIRCO



SPETTACOLO TOUT PUBLIC

INGRESSO GRATUITO

con Umberto Banti, Andrea Ruberti e Dadde Visconti – primo spettatore Mario Gumina – musiche originali Marco Pagani – costumi Lidia Maestrello – scene Claudio Micci

Due uomini e una donna, amici-rivali-innamorati in corsa verso un traguardo comune: la Felicità! Essere felici è un attimo, una durata effimera, ma nonostante tutto il desiderio di raggiungerla non si placa mai.

Tra gags esilaranti e trucchi sorprendenti i tre personaggi accompagneranno il pubblico nel viaggio della Vita, fatto di cadute e fallimenti, successi e trionfi ma sempre insieme, alle volte amici, altre rivali, in un equilibrio instabile per raggiungere l’ambita meta. L’Arte del Trasformismo, utilizzata come “macchina del tempo”, li farà peregrinare tra passato e futuro facendoci amare le loro avventure o sventure, come solo i Clown sanno fare.

“[…]i tre mettono in scena quel canovaccio fitto d’improvvisazioni che è la vita stessa, nei suoi complessi legami di amicizia, affetto, rivalità, rancore, nei suoi ambivalenti meccanismi d’attrazione e ripulsa: e si ride, molto, ad ogni trasformazione e interazione delle tre bizzarre creature nei passaggi delle età ma – ed è questo il bello – con diversi gradi di consapevolezza che variano a seconda dell’età degli spettatori. Come si potrebbe definire, dunque, Incomica? Forse come un affascinante gioco di specchi tra passato, presente e futuro con cui gli Eccentrici Dadarò ci invitano ad interagire, facendo in modo che ognuno di noi possa trovare, attraverso l’emozione e il divertimento, qualcosa di sé che ancora non conosceva.”

Venerdì 8 settembre la 16° tappa del Festival è a PODENZANO

ore 21:00 P.zza Nuova

PERFORMANCE by Giovani LAB

Una breve performance messa in scena dai giovani di Podenzano, partecipanti al progetto «Estate a Teatro»

A SEGUIRE

«LA PUNTA DEL MIO NASO» KOLEKTIVO KONIKA

Genere: CLOWN ACROBATICO



SPETTACOLO TOUT PUBLIC

INGRESSO GRATUITO

di e con Candela Casas, Elisa Strabioli, Greta Marì­, Jùlìa Clarà Badosa, Michela Fiorani e Shakti Olaizola

Torniamo alle origini per ricostruire una memoria comune. Abitudini apparentemente senza senso, che però danno logica alla nostra maniera di essere. Sei corpi in gioco, sei mondi. Alla deriva verso una realtà condivisa. Ci aiutiamo, ci sosteniamo, ci portiamo, ci spingiamo e scivoliamo. Mano a mano e canto come opportunità per deformare il tutto e invitarvi a conoscere le nostre peculiarità da vicino.

Sabato 9 settembre la 17° ed ultima tappa del Festival è a CROARA VECCHIA



Ore 18:00 Teatrino di Croara Vecchia

Loc. Croara Vecchia 5, Gazzola

«RICICLANDO. L’EPOPEA DEI RIFIUTI»



COMPAGNIA MANICOMICS TEATRO CON IREN S.P.A.

EVENTO realizzato in collaborazione con il Centro di Recupero Animali Selvatici «PIACENZA WILDLIFE RESCUE CENTER»

Genere: TEATRO CLOWN PER L’AMBIENTE

una produzione Manicomics in collaborazione con IREN Spa – Regia di Mauro Mozzani – Testo di M.Mozzani, R.Tarquini, A.Spernanzoni – con Margherita Serra – scenografie Alajde2000

Uno spettacolo sull’Agenda 2030 ed il problema della sostenibilità della vita dell’uomo sul Pianeta Terra, visto con lo sguardo del clown contemporaneo

Immaginate un mondo tutto nuovo dove ogni cosa è rigorosamente riciclata, riutilizzata e, da vecchie cianfrusaglia, tornare ad una seconda vita, utilizzata con nuove funzioni, assemblata in modi differenti e con tecniche futuribili!

Nel pacific trash vortex, isola di plastica sperduta nell’Oceano, un fantasioso naufrago vive una battaglia tra sogno e realtà contro il Caos, re dei rifiuti e dello spreco, fiancheggiato dagli orridi Sporcizzoni, una banda putrida, generatasi dall’accumulo sconsiderato del consumismo.