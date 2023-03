Fiorenzuola, madre e figlio trovati entrambi senza vita nella loro abitazione

Il ritrovamento ha sollevato immediatamente i sospetti dei carabinieri ma alla fine nulla farebbe pensare a qualcosa di tragicamente traumatico. I fatti sono accaduti a Fiorenzuola. I vicini di casa non vedevano da alcuni giorni madre e figlio, di 96 e 68 anni. La loro abitazione di via Maroncelli mostrava serrande abbassate e di loro non vi era più alcuna traccia.

Così i residenti hanno avvisato i carabinieri che sono ben presto andati a controllare. I vigili del fuoco hanno aperto la porta e all’interno i soccorritori hanno trovato i corpi senza vita dei due familiari. I medici e i militari hanno avviato subito i rilievi del caso e non vi sarebbero dubbi: entrambi sono deceduti per cause naturali. La Procura non ha nemmeno disposto l’autopsia sui corpi.