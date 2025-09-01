Sport piacentino in lutto, addio allo storico maestro di judo Vincenzo Penna

Lo sport piacentino piange Vincenzo Penna, storico maestro di judo. Penna è deceduto questa mattina all’età di 78 anni, dal 1988 era maestro alla palestra Sakura.

Nato a Borgonovo Valtidone (PC) nel 1946 e già maestro di sumo, Vincenzo Penna diventa appassionato di judo e pratica la disciplina fino a diventare presidente della società ASD Judo Club Sakura Piacenza nel 1988.



Oltre ad essere un abile praticante di judo, ha conseguito a Ostia (RM) la cintura nera VI dan e il titolo di maestro di judo. È stato delegato provinciale judo FIJLKAM dal 2004 al 2020, apportando modifiche significative al metodo d’insegnamento e dal 2022 è istruttore federale FISDIR/FIJLKAM.



Ha ottenuto il premio C.O.N.I. Palma di Bronzo al Merito Sportivo nel 2015 e il premio tecnico C.O.N.I. nel 2003. Insegna tuttora nel dojo, dove passa la maggior parte del suo tempo ad istruire i giovani di Piacenza nell’arte del judo.

I funerali si terranno mercoledì 3 Settembre alle ore 15,30 nella Basilica di Sant’Antonino.

IL LUTTO DEL CONI

E’ un giorno triste per lo sport piacentino che oggi, con la scomparsa del “maestro” Vincenzo Penna, perde un tecnico e un dirigente che ha coniugato la propria vita con lo sport. Dirigente sportivo competente e appassionato, Delegato provinciale Fijlkam per quattro quadrienni olimpici, anima del Judo Club Sakura e infaticabile collaboratore del CONI Provinciale in tutte le iniziative di promozione sportiva rivolte ai giovani.

Ma è soprattutto nelle vesti di tecnico che il “maestro” Vincenzo si è distinto allenando ed educando migliaia di giovani, cresciuti con lui sul tatami coi suoi insegnamenti che hanno sempre an- teposto all’agonismo l’amicizia, il rispetto delle regole, la lealtà, il divertimento e la corret- tezza. Valori che gli hanno portato in dote il “Premio Bruno Polidoro”, importante ricono- scimento assegnatogli dal CONI Provinciale nel 2001 come miglior tecnico piacentino.

A nome di tutto il mondo sportivo piacentino che ho l’onore di rappresentare, rivolgo ai suoi familiari le più sentite condoglianze.

