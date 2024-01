Era svenuta per un malore accasciandosi sui fornelli accesi, non ce l’ha fatta la 75enne

Era svenuta per un malore e si era accasciata sui fornelli accesi venendo avvolta dalle fiamme. Non ce l’ha fatta Carla Sartori, 75enne residente a Bettola. I fatti erano accaduti lo scorso 29 novembre, quasi un mese e mezzo dopo l’incidente il cuore di Carla ha ceduto.

Proprio la gravità delle ferite e delle ustioni riportate sarebbe all’origine del decesso, il malore non avrebbe contribuito in alcun modo a compromettere le funzioni vitali. Dopo l’incidente i sanitari l’avevano condotta all’ospedale Maggiore di Parma dove era ricoverata.

La donna, 75 anni, stava cucinando quando, per motivi da chiarire, ha accusato un malore ed era svenuta, cadendo a peso morto sui fornelli accesi. A quel punto i vestiti che la donna indossava avevano preso fuoco. In casa erano presenti il marito e il figlio della 75enne che subito avevano gettato acqua addosso alla donna per poi chiamare il 118.