Colta da malore mentre cucina e sviene sui fornelli accesi, 75enne avvolta dalle fiamme: grave una donna a Bettola

Drammatico incidente questa mattina a Bettola, donna sviene mentre cucina e viene avvolta dalle fiamme. I fatti sono accaduti intorno alle 8. La donna, 75 anni, stava cucinando quando, per motivi da chiarire, ha accusato un malore ed è svenuta, cadendo a peso morto sui fornelli accesi.

A quel punto i vestiti che la donna indossava hanno preso fuoco. Fortunatamente in casa erano presenti il marito e il figlio della 75enne che subito hanno gettato acqua addosso alla donna per poi chiamare il 118. I soccorsi sono intervenuti sul posto e hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato la 75enne al centro grandi ustionati dell’ospedale di Parma.

Le sue condizioni sono gravi, si parla in fatti di ustioni di terzo grado che avrebbero interessato buona parte del corpo. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’abitazione.