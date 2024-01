Piacenza – Ciserano 6-1, grande prova di forza per i biancorossi che riaprono il campionato di Serie D! Ora la vetta dista solo 4 lunghezze. Rossini: “Grande vittoria, ma manteniamo i piedi per terra” – AUDIO

Il Piacenza domina la partita con il Ciserano e riapre definitivamente il campionato di Serie D, riportandosi a -4 dalla vetta della classifica, dopo il pareggio con la Varesina, con 18 partite ancora da giocare. Una partita iniziata con una magia biancorossa e un primo tempo chiuso di misura. Nella ripresa la goleada dei locali. Un risultato tennistico impressionante che è un chiaro segnale al campionato di serie D.

Il Piacenza parte fortissimo nei primi 5′, poi il Ciserano sembra prendere le contromisure ai biancorossi. Una fase di empasse che dura solamente fino al 19′ quando la squadra di Rossini confeziona il vantaggio: traversone teso di Bassanini, uno dei migliori in campo che festeggia nel migliore dei modi il rinnovo fino al 2026, in mezzo Recino non può essere accusato d’egoismo e con un velo d’altra categoria mette Ndoye nelle condizioni ideali di calciare a rete a due passi dalla porta. Da quel momento il Piacenza è padrone del campo. Sono innumerevoli le occasioni per il raddoppio dei biancorossi che colpiscono il palo iterno con Andreoli in acrobazia al 28′ e sempre su acrobazia, questa volta di Bassanini, esultano per il 2-0: una rovesciata che sarebbe stata da copertina, se la rete non fosse annullata per fuorigioco.

Il sigillo arriva nella ripresa, al 50′: un sinistro letale di Corradi che mette fuori causa Cavallieri! Da quel momento è una vera e propria goleada!

Al festival del gol biancorosso non poteva mancare la firma di bomber Recino: l’attaccante parte in contropiede, vince un rimpallo e fredda il portiere avversario. Poco dopo, al 71′ Marquez recupera palla e serve D’Agostino per il perentorio 4-0. Il quinto gol è di Facundo Marquez di testa, dopo la respinta dell’estremo difensore. Marquez poi sigla il suo secondo centro personale prima che gli ospiti trovino il centro della bandiera per il definitivo 6-1.

Il morale è tornato altissimo e con esso la consapevolezza che questa squadra può vincere il campionato e farà di tutto per raggiungere il suo obiettivo. Prossimo impegno sabato 13 Gennaio alle 14:30 sul campo del Villa Valle.

Le parole di mister Rossini ai microfoni di Radio Sound

La partita

Primo tempo

Squadre in campo, primo fischio d’inizio del 2024 al “Garilli”! Piacenza in classico completo biancorosso; ospiti in divisa nera.

4′- Primo calcio d’angolo per i biancorossi dopo una bella azione personale di Bassanini.

7′- Azione ben costruita dei biancorossi che sono partiti forte in questa 20^ giornata: traversone di D’Agostino che Cavalieri toglie con i pugni a Recino. Piacenza vicina al vantagggio.

10′- Occasione Ciserano! Grande intervento di Moro su un calcio d’angolo per gli ospiti.

15′- Ciserano ancora pericoloso! Moro di nuovo decisivo in tuffo su un traversone di Careccia dall’out di sinistra.

19′- Ndoye porta in vantaggio il Piacenza! Super azione nata dai piedi di Bassanini che salta un difensore, cerca il traversone, Recino con un grande giocata lascia il pallone a Ndoye che appoggia in porta.

27′- Piacenza che dopo il gol non è sazio! Andreoli colpisce il palo interno dopo un bel controllo di palla. Biancorossi vicini al raddoppio.

32′- Ciserano prova a rimettere in parità il match, ma senza impattare a dovere: interventi facili di Moro evitano qualsiasi tipo di pericolo.

36′- Primo cambio del match nelle file del Ciserano, fuori Manzi per un problema fisico, subentra Calacoci.

40′- Super gol in rovesciata di Bassanini annullato per fuorigioco. Grandissima giocata del classe ’06.

45+1′- Finisce qui il primo tempo al “Garilli”. Dominio assoluto per i biancorossi fin qui che però non sono riusciti a trovare il raddoppio; pochissime occasioni per gli ospiti. Piacenza-Ciserano 1-0.

Secondo tempo

45′- Inizia il secondo tempo al “Garilli”, nessun cambio da ambe le parti.

48′- Piacenza che inizia questo secondo tempo come aveva teriminato il primo, ovvero attaccando: sono già due le occasioni pericolose create dai biancorossi!

50′- Corradi raddoppia! Sinistro da fuori area del centrocampista piacentino, errore di Cavalieri che non riesce a bloccare il tiro del 10 biancorosso.

54′- Assedio Piacenza nonostante il raddoppio: numerosi traversoni dagli esterni e controllo totale del pallone. Ciserano non riesce più a ripartire.

59′- Primi cambi nelle file dei biancorossi: Zini subentra ad Andreoli; sostituito anche Ndoye, al suo posto Amadou Tourè. Prima ammonizione della partita ai danni del Piacenza: ammonito Corradi.

65′- Calcio di punizione dalla trequarti a favore del Ciserano: Careccia sul punto di battuta calcia direttamente in porta, pallone sulla traversa! Brivido per i biancorossi.

68′- Tris Piacenza! Contropiede dei biancorossi: D’Agostino in ripartenza serve Recino che vince un rimpallo e poi solo davanti Cavalieri insacca il terzo gol dei biancorossi.

70′- Ancora Piacenza! L’appena entrato Marquez sfrutta un errore difensivo per ripartire, successivamente serve D’Agostino che va a botta sicura: poker per i biancorossi.

77′- Manita Piacenza! Colpo di testa di Marquez, dopo un traversone del solito D’Agostino: Cavalieri non può niente, è 5-0 a favore dei biancorossi.

78′- Rientra dall’infortunio Kernezo, subentrato a Bassanini uscito tra gli applausi dei tifosi di casa.

83′- Piacenza non si ferma più! Marquez firma la doppietta personale e il sesto gol della partita.

85′- Ciserano trova il suo primo gol della partita! Careccia trova il gol da fuori area direttamente all’incrocio.

88′- Partita che sembra essersi definitivamente chiusa. Ritmi decisamente abbassati.

90′- 2′ di recupero assegnati dal direttore di gara

Triplice fischio al Garilli! Sei reti nelle file dei biancorossi che ha dato un chiaro segnale al campionato. Piacenza – Brusaporto 6-1.

Le formazioni ufficiali

Piacenza (4-4-2): Moro; Iob, Silva, Somma, Artioli, Ndoye, Andreoli, Corradi, Bassanini, D’Agostino, Recino. All Rossini.

Virtus Ciserano (4-3-2-1): Cavalieri; Mosconi, Ceruti, Cazzola, Cortinovis, Perico, Careccia, Manzi, Bertoli, Belloni, Ghisleni. All Del Prato.

